Лифинцев о чемпионате мира: «Очень жду, но я спокойный, ожидания не приносят мне адреналина»

Пловец Мирон Лифинцев рассказал об ожиданиях перед чемпионатом мира.

ЧМ по водным видам спорта пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Россиянин Лифинцев ранее завоевал пять золотых медалей на декабрьском ЧМ по плаванию на короткой воде в Будапеште.

«Я на секунду почувствовал, что на меня рухнула сильная ответственность, на меня смотрят много человек, меня узнали. Мне это нравится, даже заводит, когда от меня чего‑то ждут. Понятно, что сейчас будут прям все чего‑то ждать – ну, пусть ждут. Я просто делаю то, что делаю.

Очень жду [чемпионата мира], но я спокойный, ожидания не приносят мне адреналина», – сказал Лифинцев.

Россия возвращается на водный ЧМ спустя 6 лет: без Ефимовой и Рылова, но с шансами на золото

«У нас запрещены слова «устал» и «не могу». Кто и как подготовил Мирона Лифинцева, взявшего 5 золотых на ЧМ