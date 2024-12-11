РУСАДА с января по ноябрь 2024 года взяло у спортсменов более 10 700 допинг-проб
Инспекторы допинг-контроля РУСАДА в ноябре взяли у спортсменов 815 проб.
Об этом сообщили в пресс-службе Российского антидопингового агентства.
Всего с начала 2024 года РУСАДА взяло у спортсменов 10 701 допинг-пробу (815 – в ноябре, 833 – в октябре, 863 – в сентябре, 1 122 – в августе, 1 071 – в июле, 935 – в июне, 1 034 – в мае, 1 029 – в апреле, 990 – в марте, 1 039 – в феврале, 970 – в январе).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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