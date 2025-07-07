Брусникина о ЧМ: «Будем стараться подтвердить высокий уровень российского синхронного плавания. Едем с ожиданием медалей, но и с некоторой настороженностью и интересом»

Ольга Брусникина оценила медальные шансы россиян на ЧМ в синхронном плавании.

С 11 июля по 3 августа в Сингапуре пройдет чемпионат мира по водным видам спорта. Россияне выступят в нейтральном статусе.

«Медальный план есть, но я вам его озвучивать не буду. Скажу, что едем, конечно, с ожиданием медалей, но и с некоторой настороженностью и интересом. За три года, что нас не было, появились новые олимпийские чемпионы, чемпионы мира. Поэтому как на нас отреагируют, как будут оценивать судьи – неизвестно, надеюсь, что все будет хорошо.

Много чего поменялось за время нашего отсутствия – по сути, поменялся сам спорт, его правила. Мы на российских соревнованиях делали все необходимое, чтобы адаптироваться под эти изменения. И мне кажется, качество программ российских синхронистов не упало.

На чемпионате мира будем стараться подтвердить высокий уровень российского синхронного плавания», – сказала вице-президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР), трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Брусникина .

Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2025 в Сингапуре