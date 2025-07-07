«У нас есть 2-3 медали в плане. За время отсутствия на международных стартах мы не сидели сложа руки». Феоктистова о прыжках в воду на ЧМ

В сборной России по прыжкам в воду назвали медальный план на чемпионат мира.

ЧМ по водным видам спорта пройдет в Сингапуре c 11 июля по 3 августа.

«У нас [в прыжках в воду] есть две‑три медали в плане. Акцент мы делаем на синхронных дисциплинах. У нас есть ребята, которые могут и в «личке» побороться.

Вид спорта очень интересный, психологическая составляющая – самое важное. Ты можешь быть в идеальной физической форме, но без психологии ты ничего не добьешься.

За время отсутствия на международных стартах мы не сидели сложа руки. Можно было биться в истерике, а можно было работать и ждать», – сказала главный тренер сборной России по прыжкам в воду Ольга Феоктистова .