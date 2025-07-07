Коротышкин о Ефимовой: «Я прекрасно вижу, что Юле по-прежнему нравится плавать, находиться в этой тусовке. Если она всерьез захочет продолжать карьеру, буду только рад»

Евгений Коротышкин высказался о продолжении карьеры Юлии Ефимовой.

Ефимовой 33 года, она шестикратная чемпионка мира и трехкратный призер Олимпийских игр в плавании. Спортсменка не смогла выполнить норматив для участия в ЧМ-2025, который пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.

– Вы на протяжении многих лет выступали в одной команде с Юлией Ефимовой. Не жалеете, что она оказалась за бортом команды?

– Всегда бывает обидно, когда пловцу не хватает до норматива совсем чуть-чуть. Но правила должны быть для всех едины, независимо от возраста и заслуг.

Я прекрасно вижу, что Юле по-прежнему нравится плавать, нравится находиться в этой тусовке. Если она всерьез захочет продолжать карьеру, буду только рад, – сказал вице-президент Федерации водных видов спорта России, серебряный призер Олимпиады-2012 Коротышкин .