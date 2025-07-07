Евгений Коротышкин: «Хочется, чтобы наши тренеры начали общаться между собой. Существовало негласное поверье, что лучше не делиться знаниями, иначе соперники украдут все секреты»

Евгений Коротышкин рассказал о «негласном поверье» среди тренеров по плаванию.

Коротышкин – вице-президент Федерации водных видов спорта России, серебряный призер Олимпиады-2012 в плавании.

– Думаем о том, чтобы привлечь к процессу обучения новых специалистов, но еще больше хочется, чтобы наши тренеры начали общаться между собой. Долгое время в нашем плавании существовало негласное поверье, что лучше не делиться ни с кем своими знаниями, иначе соперники украдут все секреты.

– Тот же Геннадий Турецкий, царство ему небесное, всегда с удовольствием делился с молодыми тренерами всем, что знал сам.

– Верно, но это скорее исключение из правил. Сейчас мне хочется организовать и сделать регулярными тренерские форумы, где мы могли бы рассказывать не только о том, каких добивались успехов, но и о том, как и почему случался очевидный провал. Первый из таких форумов мы планируем провести уже в сентябре, причем он пройдет с участием зарубежных тренеров, – сказал Коротышкин.