Ольга Брусникина: «Спорт – дело очень специфическое, требующее больших жертв. Не считаю, что детей надо заставлять заниматься им»

Ольга Брусникина считает, что детей не нужно заставлять заниматься спортом.

Брусникина – трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, вице-президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

– Муж из водного поло, вы из синхронного плавания. Один из сыновей плаванием занимался – или перестал?

– Да, у нас спортивная семья, муж, кстати, в этом году выиграл чемпионат России в качестве тренера женской ватерпольной команды. А старший сын Илья закончил свою спортивную карьеру в водном поло и в итоге ушел в учебу. Сейчас поступил на первый курс РЭУ имени Плеханова. И я абсолютно об этом не жалею.

Спорт – дело очень специфическое, требующее больших жертв. Вообще не считаю, что детей надо заставлять чем-то заниматься, в том числе и спортом. Любой человек в чем-то да талантлив. Ребенку надо просто дать максимум возможностей, чтобы он реализовался там, где хотел бы, – сказала Брусникина.