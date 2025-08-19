Плавание. Чемпионат мира среди юниоров. Вековищев завоевал золото, Бабинич – серебро, Россия с рекордом мира победила в кролевой эстафете 4 по 100 м

Российские пловцы взяли три медали в первый день юниорского чемпионата мира.

Григорий Вековищев завоевал золото на дистанции 400 м вольным стилем, показав результат 3.46,64. Егор Бабинич на этой же дистанции стал серебряным призером (3.47,57).

Также российская команда выиграла мужскую эстафету 4 по 100 м вольным стилем. В составе эстафетной четверки выступали Михаил Щербаков, Роман Жидков, Егор Прошин и Георгий Злотников. Они показали время 3.15,38 – это новый юниорский рекорд мира.

Соревнования проходят в румынском городе Отопени с 19 по 24 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.