Плавание. Чемпионат мира среди юниоров. Вековищев завоевал золото, Бабинич – серебро, Россия с рекордом мира победила в кролевой эстафете 4 по 100 м
Российские пловцы взяли три медали в первый день юниорского чемпионата мира.
Григорий Вековищев завоевал золото на дистанции 400 м вольным стилем, показав результат 3.46,64. Егор Бабинич на этой же дистанции стал серебряным призером (3.47,57).
Также российская команда выиграла мужскую эстафету 4 по 100 м вольным стилем. В составе эстафетной четверки выступали Михаил Щербаков, Роман Жидков, Егор Прошин и Георгий Злотников. Они показали время 3.15,38 – это новый юниорский рекорд мира.
Соревнования проходят в румынском городе Отопени с 19 по 24 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
