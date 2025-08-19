  • Спортс
0

Михаил Вековищев о победе брата на юниорском ЧМ: «Очень рад за Григория, он мотивированный, целеустремленный и трудолюбивый спортсмен»

Михаил Вековищев рад за своего брата Григория, который победил на юниорском ЧМ.

Григорий Вековищев на соревнованиях в Румынии выиграл золото на дистанции 400 м вольным стилем.

«Очень рад за своего брата, он проделал хорошую работу, которая дала великолепный результат. Он очень мотивированный, целеустремленный и трудолюбивый спортсмен.

Тренируюсь рядом с ним, вижу, как он отдает всего себя на тренировках, стараюсь всегда ему подсказывать, направлять и советовать. Будем дальше смотреть, болеть и ждать новых побед на дистанциях 800 м вольным стилем и 200 м баттерфляем», – сказал серебряный призер Олимпиады-2020, трехкратный чемпион мира на короткой воде Михаил Вековищев. 

