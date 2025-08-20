Чемпионку Европы по плаванию среди слепых Софию Поликарпову дисквалифицировали за допинг

Чемпионку Европы по плаванию среди слепых дисквалифицировали за допинг.

Как сообщает Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), срок наказания для Софии Поликарповой составит четыре года. Он отсчитывается с 20 марта 2024-го.

В 2024 году в пробе спортсменки обнаружили мельдоний.

Поликарповой 23 года. Она побеждала на чемпионате Европы-2021 на дистанциях 100 метров вольным стилем и на спине в классе S11. На Паралимпиаде в Токио россиянка заняла пятое место на дистанции 100 метров вольным стилем.