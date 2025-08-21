  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Дарья Клепикова: «ЧМ в Сингапуре был большой проверкой себя, своих сил. Смогла все это выдержать, значит, есть потенциал»
2

Дарья Клепикова: «ЧМ в Сингапуре был большой проверкой себя, своих сил. Смогла все это выдержать, значит, есть потенциал»

Пловчиха Дарья Клепикова подвела итоги выступления на ЧМ-2025 в Сингапуре.

20-летняя Клепикова в составе российской команды завоевала золото и серебро в смешанных эстафетах. 

– У вас же было 14 заплывов в Сингапуре?

– Изначально был план на 14, но я проплыла 12, два раза в эстафетах мне дали отдохнуть.

– В любом случае это огромный объем работы по российским меркам. Однако у мировых звезд плавания программы бывают и более насыщенные, при этом и мировые рекорды, и медали в каждом заплыве… Как таким людям, как Майкл Фелпс или Саммер Макинтош, удается плавать все подряд на высшем уровне?

– Я тоже стремлюсь к такому. Сингапур – это была большая проверка себя, своих сил. Я получила много знаний о себе, как лучше восстанавливаться после старта, как готовиться. Смогла все это выдержать, значит, есть потенциал. Надо больше работать над выносливостью, искать психологический подход, уметь правильно отдыхать, быстро переключаться. Все приходит с опытом.

– При этом главный тренер Андрей Шишин настаивает, что лучше один раз стать чемпионом мира, чем пять раз попасть в финал. Вы с ним в этом согласны?

– Если говорить про себя, то я постепенно улучшаю свои результаты и приближаюсь к этому моменту, стремлюсь к нему. Просто не все сразу, все должно быть постепенно. Сразу выиграть чемпионат мира было бы сложно, потом держать этот уровень… Пока что по ступенькам прогрессируем.

– Чисто теоретически, если бы отказались от одного из личных заплывов, удалось бы взять медаль на другой дистанции? Сбавить несколько сотых секунды?

– Кто теперь знает. Я и так плыла по личным рекордам, сложно сказать, можно ли было плыть быстрее. Трудно сказать, в плюс бы мне сыграл этот отдых или нет. Но я допускаю, что и в плюс.

Если бы сначала, например, были 100 м кролем, а потом баттерфляй, я бы могла проплыть кроль быстрее и зайти в тройку. Шанс был. Однако сейчас можно только гадать на этот счет, – сказала Клепикова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
logoсборная России жен
плавание
logoДарья Клепикова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
«Мы проигрываем американцам в 6-10 раз. Но есть план». Большой разговор с боссом наших пловцов
58сегодня, 10:20
Дарья Клепикова: «В детстве была зажатой и закрытой, даже было страшно сходить в магазин. Это сейчас поспокойнее ко всему отношусь»
28 августа, 09:21
Дарья Клепикова: «Поставила себе четверку за чемпионат мира. Почему не пять? Задача со звездочкой – личная медаль»
18 августа, 08:27
Главные новости
Плавание. Чемпионат мира среди юниоров. Вековищев и Степанова завоевали бронзовые медали
6сегодня, 17:12
Дмитрий Губерниев: «Мы были в Сингапуре на ЧМ, уровень жизни там выше, чем в России, как факт. Надо стремиться, чтобы экономика собственной страны росла»
131вчера, 19:03
Плавание. Чемпионат мира среди юниоров. Щербаков победил на 200 м комплексом, Яковлев и Фокина взяли серебро на других дистанциях, Гилязова – бронзу
30вчера, 16:58
Чемпионку Европы по плаванию среди слепых Софию Поликарпову дисквалифицировали за допинг
вчера, 14:49
Михаил Вековищев о победе брата на юниорском ЧМ: «Очень рад за Григория, он мотивированный, целеустремленный и трудолюбивый спортсмен»
19 августа, 18:42
Плавание. Чемпионат мира среди юниоров. Вековищев завоевал золото, Бабинич – серебро, Россия с рекордом мира победила в кролевой эстафете 4 по 100 м
2119 августа, 18:27
Климент Колесников: «Олимпиада переоценена уже давно. Я съездил и понял, что я не на Олимпе. Не вынес с нее того, что я думал вынести»
2819 августа, 17:43
Колесников объяснил, почему менял отношение к нейтральному статусу: «Разные ситуации. Не было общего решения у страны как таковой»
2619 августа, 17:02
Колесников дал совет юным спортсменам: «Тратить поменьше денег в компьютерных играх. У меня «уплочено» достаточно»
719 августа, 15:00
Максим Ступин: «Мы вернулись на международную арену – это глоток свежего воздуха. Моя цель – улучшать результат»
18 августа, 19:21
Ко всем новостям
Последние новости
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
24 августа, 16:04
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
215 июля, 22:10
«Были даны все необходимые гарантии безопасности». Российские спортсмены примут участие в открытии Универсиады
115 июля, 20:35
Норвежский журналист Салтведт: «Подозреваю, что у Ковентри будет гораздо более доброжелательное отношение к России и Путину»
912 июля, 17:09
Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м
19 июля, 07:23
Глава Крыма: «Принято решение о строительстве в республике нескольких крупных спортивных объектов. Обсуждаем создание Академии хоккея»
421 мая, 19:58