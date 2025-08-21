Дарья Клепикова: «ЧМ в Сингапуре был большой проверкой себя, своих сил. Смогла все это выдержать, значит, есть потенциал»

Пловчиха Дарья Клепикова подвела итоги выступления на ЧМ-2025 в Сингапуре.

20-летняя Клепикова в составе российской команды завоевала золото и серебро в смешанных эстафетах.

– У вас же было 14 заплывов в Сингапуре?

– Изначально был план на 14, но я проплыла 12, два раза в эстафетах мне дали отдохнуть.

– В любом случае это огромный объем работы по российским меркам. Однако у мировых звезд плавания программы бывают и более насыщенные, при этом и мировые рекорды, и медали в каждом заплыве… Как таким людям, как Майкл Фелпс или Саммер Макинтош, удается плавать все подряд на высшем уровне?

– Я тоже стремлюсь к такому. Сингапур – это была большая проверка себя, своих сил. Я получила много знаний о себе, как лучше восстанавливаться после старта, как готовиться. Смогла все это выдержать, значит, есть потенциал. Надо больше работать над выносливостью, искать психологический подход, уметь правильно отдыхать, быстро переключаться. Все приходит с опытом.

– При этом главный тренер Андрей Шишин настаивает, что лучше один раз стать чемпионом мира, чем пять раз попасть в финал. Вы с ним в этом согласны?

– Если говорить про себя, то я постепенно улучшаю свои результаты и приближаюсь к этому моменту, стремлюсь к нему. Просто не все сразу, все должно быть постепенно. Сразу выиграть чемпионат мира было бы сложно, потом держать этот уровень… Пока что по ступенькам прогрессируем.

– Чисто теоретически, если бы отказались от одного из личных заплывов, удалось бы взять медаль на другой дистанции? Сбавить несколько сотых секунды?

– Кто теперь знает. Я и так плыла по личным рекордам, сложно сказать, можно ли было плыть быстрее. Трудно сказать, в плюс бы мне сыграл этот отдых или нет. Но я допускаю, что и в плюс.

Если бы сначала, например, были 100 м кролем, а потом баттерфляй, я бы могла проплыть кроль быстрее и зайти в тройку. Шанс был. Однако сейчас можно только гадать на этот счет, – сказала Клепикова.