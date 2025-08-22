  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Плавание. Чемпионат мира среди юниоров. Яковлев завоевал золото на 50 м на спине, россияне победили в кролевой эстафете 4 по 200 м
9

Плавание. Чемпионат мира среди юниоров. Яковлев завоевал золото на 50 м на спине, россияне победили в кролевой эстафете 4 по 200 м

Российский пловец Георгий Яковлев победил на юниорском ЧМ в Румынии.

Яковлев взял золото на дистанции 50 м на спине, показав результат 24,91 секунды. Первое место с ним разделил итальянец Дэниель дель Синьоре, проплывший с таким же временем. Третье место занял ирландец Джон Шортт (25,06). Еще один российский пловец Михаил Щербаков – пятый (25,20). 

Также россияне с национальным рекордом (7.10,39) победили в эстафете 4×200 м вольным стилем. В составе эстафетной четверки выступили Михаил Щербаков, Григорий Вековищев, Егор Бабинич и Андрей Черепков. 

Второе место в заплыве заняла сборная Японии (7.12,47), тройку лучших замкнула команда Италии (7.12,90).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Егор Бабинич
результаты
Андрей Черепков
Георгий Яковлев
плавание
Григорий Вековищев
чемпионат мира среди юниоров
Михаил Щербаков
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Плавание. Чемпионат мира среди юниоров. Вековищев и Степанова завоевали бронзовые медали
3621 августа, 17:12
Плавание. Чемпионат мира среди юниоров. Щербаков победил на 200 м комплексом, Яковлев и Фокина взяли серебро на других дистанциях, Гилязова – бронзу
3020 августа, 16:58
Михаил Вековищев о победе брата на юниорском ЧМ: «Очень рад за Григория, он мотивированный, целеустремленный и трудолюбивый спортсмен»
19 августа, 18:42
Главные новости
World Aquatics: «Нейтральные атлеты, конечно же, являются кандидатами на награды лучшим спортсменам года»
вчера, 20:58
Плавание. Чемпионат мира среди юниоров. Вековищев и Степанова завоевали бронзовые медали
3621 августа, 17:12
Дарья Клепикова: «ЧМ в Сингапуре был большой проверкой себя, своих сил. Смогла все это выдержать, значит, есть потенциал»
221 августа, 15:06
Дмитрий Губерниев: «Мы были в Сингапуре на ЧМ, уровень жизни там выше, чем в России, как факт. Надо стремиться, чтобы экономика собственной страны росла»
13420 августа, 19:03
Плавание. Чемпионат мира среди юниоров. Щербаков победил на 200 м комплексом, Яковлев и Фокина взяли серебро на других дистанциях, Гилязова – бронзу
3020 августа, 16:58
Чемпионку Европы по плаванию среди слепых Софию Поликарпову дисквалифицировали за допинг
20 августа, 14:49
Михаил Вековищев о победе брата на юниорском ЧМ: «Очень рад за Григория, он мотивированный, целеустремленный и трудолюбивый спортсмен»
19 августа, 18:42
Плавание. Чемпионат мира среди юниоров. Вековищев завоевал золото, Бабинич – серебро, Россия с рекордом мира победила в кролевой эстафете 4 по 100 м
2119 августа, 18:27
Климент Колесников: «Олимпиада переоценена уже давно. Я съездил и понял, что я не на Олимпе. Не вынес с нее того, что я думал вынести»
2819 августа, 17:43
Колесников объяснил, почему менял отношение к нейтральному статусу: «Разные ситуации. Не было общего решения у страны как таковой»
2619 августа, 17:02
Ко всем новостям
Последние новости
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
34 августа, 16:04
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
215 июля, 22:10
«Были даны все необходимые гарантии безопасности». Российские спортсмены примут участие в открытии Универсиады
115 июля, 20:35
Норвежский журналист Салтведт: «Подозреваю, что у Ковентри будет гораздо более доброжелательное отношение к России и Путину»
912 июля, 17:09
Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м
19 июля, 07:23
Глава Крыма: «Принято решение о строительстве в республике нескольких крупных спортивных объектов. Обсуждаем создание Академии хоккея»
421 мая, 19:58