Плавание. Чемпионат мира среди юниоров. Яковлев завоевал золото на 50 м на спине, россияне победили в кролевой эстафете 4 по 200 м

Российский пловец Георгий Яковлев победил на юниорском ЧМ в Румынии.

Яковлев взял золото на дистанции 50 м на спине, показав результат 24,91 секунды. Первое место с ним разделил итальянец Дэниель дель Синьоре, проплывший с таким же временем. Третье место занял ирландец Джон Шортт (25,06). Еще один российский пловец Михаил Щербаков – пятый (25,20).

Также россияне с национальным рекордом (7.10,39) победили в эстафете 4×200 м вольным стилем. В составе эстафетной четверки выступили Михаил Щербаков, Григорий Вековищев, Егор Бабинич и Андрей Черепков.

Второе место в заплыве заняла сборная Японии (7.12,47), тройку лучших замкнула команда Италии (7.12,90).