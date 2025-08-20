  • Спортс
  • Плавание. Чемпионат мира среди юниоров. Щербаков победил на 200 м комплексом, Яковлев и Фокина взяли серебро на других дистанциях, Гилязова – бронзу
10

Российский пловец Михаил Щербаков взял золото на чемпионате мира среди юниоров.

Сегодня, 20 августа, на турнире в Румынии россияне также завоевали две серебряных и одну бронзовую медали.

Плавание

Чемпионат мира среди юниоров

Отопень, Румыния

50 м, брасс, женщины

1. Рэйчел МакАлпин (США) – 30,78

2. Смилте Плитникайте (Литва) – 31,12

3. Ралина Гилязова (Россия) – 31,19

100 м, спина, мужчины

1. Джон Шорт (Ирландия) – 53,86

2. Георгий Яковлев (Россия) – 53,94

3. Гэвин Кио (США) – 54,06

200 м, комплекс, мужчины

1. Михаил Щербаков (Россия) – 1.57,25 (рекорд юниорских чемпионатов мира)

2. Юмэки Кодзима (Япония) – 1.57,32

3. Раито Нумата (Япония) – 1.57,98

200 м, баттерфляй, женщины

1. Одри Дериво (США) – 2.07,57

2. Серафима Фокина (Россия) – 2.07,67

3. Уми Ишидзука (Япония) – 2.08,16

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
