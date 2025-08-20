Плавание. Чемпионат мира среди юниоров. Щербаков победил на 200 м комплексом, Яковлев и Фокина взяли серебро на других дистанциях, Гилязова – бронзу
Российский пловец Михаил Щербаков взял золото на чемпионате мира среди юниоров.
Сегодня, 20 августа, на турнире в Румынии россияне также завоевали две серебряных и одну бронзовую медали.
Плавание
Отопень, Румыния
50 м, брасс, женщины
1. Рэйчел МакАлпин (США) – 30,78
2. Смилте Плитникайте (Литва) – 31,12
3. Ралина Гилязова (Россия) – 31,19
100 м, спина, мужчины
1. Джон Шорт (Ирландия) – 53,86
2. Георгий Яковлев (Россия) – 53,94
3. Гэвин Кио (США) – 54,06
200 м, комплекс, мужчины
1. Михаил Щербаков (Россия) – 1.57,25 (рекорд юниорских чемпионатов мира)
2. Юмэки Кодзима (Япония) – 1.57,32
3. Раито Нумата (Япония) – 1.57,98
200 м, баттерфляй, женщины
1. Одри Дериво (США) – 2.07,57
2. Серафима Фокина (Россия) – 2.07,67
3. Уми Ишидзука (Япония) – 2.08,16
