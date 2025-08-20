  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Дмитрий Губерниев: «Мы были в Сингапуре на ЧМ, уровень жизни там выше, чем в России, как факт. Надо стремиться, чтобы экономика собственной страны росла»
109

Дмитрий Губерниев: «Мы были в Сингапуре на ЧМ, уровень жизни там выше, чем в России, как факт. Надо стремиться, чтобы экономика собственной страны росла»

Дмитрий Губерниев сравнил уровень жизни в РФ и Сингапуре, где проходил водный ЧМ.

Ранее чемпион мира по плаванию Климент Колесников заявил в интервью на ютуб-канале BB Tennis, что лучшие пловцы страны зарабатывают чуть более 100 тысяч рублей в месяц.

«Эта песня никогда не закончится. Я думаю, что Климент Колесников по итогам чемпионата мира в Сингапуре получил больше 100 тысяч рублей премиальными. О другом надо думать. Надо быть медийными, бренды одежды запускать, на эфиры ходить, как-то капитализировать себя. Климент – хороший парень и выдающийся спортсмен, но каждый раз рассказать про то, кто сколько получает, – это, мне кажется, несерьезно», – сказал спортивный комментатор Губерниев.

«Он не жаловался, а давал эту информацию как факт? У нас в стране в целом жизнь тяжелая как факт. У нас пенсии в стране не самые большие как факт. Мы были в Сингапуре на чемпионате мира по водным видам, могу сказать, что уровень жизни там выше, чем в России, как факт. Надо стремиться, чтобы экономика своей собственной страны росла, работать надо, вкладываться», – отметил Губерниев.

«Меня прет! Настоящая спортивная жизнь для меня – здесь». Губерниев впервые за 3 года комментирует из-за границы

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
деньги
logoсборная России
плавание
logoКлимент Колесников
logoДмитрий Губерниев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Колесников объяснил, почему менял отношение к нейтральному статусу: «Разные ситуации. Не было общего решения у страны как таковой»
26вчера, 17:02
«Мы проигрываем американцам в 6-10 раз. Но есть план». Большой разговор с боссом наших пловцов
46вчера, 16:00
Колесников дал совет юным спортсменам: «Тратить поменьше денег в компьютерных играх. У меня «уплочено» достаточно»
7вчера, 15:00
Главные новости
Плавание. Чемпионат мира среди юниоров. Щербаков победил на 200 м комплексом, Яковлев и Фокина взяли серебро на других дистанциях, Гилязова – бронзу
10сегодня, 16:58
Чемпионку Европы по плаванию среди слепых Софию Поликарпову дисквалифицировали за допинг
сегодня, 14:49
Михаил Вековищев о победе брата на юниорском ЧМ: «Очень рад за Григория, он мотивированный, целеустремленный и трудолюбивый спортсмен»
вчера, 18:42
Плавание. Чемпионат мира среди юниоров. Вековищев завоевал золото, Бабинич – серебро, Россия с рекордом мира победила в кролевой эстафете 4 по 100 м
21вчера, 18:27
Климент Колесников: «Олимпиада переоценена уже давно. Я съездил и понял, что я не на Олимпе. Не вынес с нее того, что я думал вынести»
28вчера, 17:43
Колесников объяснил, почему менял отношение к нейтральному статусу: «Разные ситуации. Не было общего решения у страны как таковой»
26вчера, 17:02
Колесников дал совет юным спортсменам: «Тратить поменьше денег в компьютерных играх. У меня «уплочено» достаточно»
7вчера, 15:00
Максим Ступин: «Мы вернулись на международную арену – это глоток свежего воздуха. Моя цель – улучшать результат»
18 августа, 19:21
Тренер пловцов Шишин: «К Олимпиаде-2028 такие сверхдержавы, как США и Австралия, мы не обгоним – это невозможно. Но приблизиться реально»
1518 августа, 14:18
Шишин о тренировках Ледеки и Маршана: «Их организм способен выдерживать сумасшедшую нагрузку. Если нагрузить так Колесникова – он закончит со спортом»
3918 августа, 11:59
Ко всем новостям
Последние новости
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
24 августа, 16:04
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
215 июля, 22:10
«Были даны все необходимые гарантии безопасности». Российские спортсмены примут участие в открытии Универсиады
115 июля, 20:35
Норвежский журналист Салтведт: «Подозреваю, что у Ковентри будет гораздо более доброжелательное отношение к России и Путину»
912 июля, 17:09
Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м
19 июля, 07:23
Глава Крыма: «Принято решение о строительстве в республике нескольких крупных спортивных объектов. Обсуждаем создание Академии хоккея»
421 мая, 19:58