Дмитрий Губерниев: «Мы были в Сингапуре на ЧМ, уровень жизни там выше, чем в России, как факт. Надо стремиться, чтобы экономика собственной страны росла»

Дмитрий Губерниев сравнил уровень жизни в РФ и Сингапуре, где проходил водный ЧМ.

Ранее чемпион мира по плаванию Климент Колесников заявил в интервью на ютуб-канале BB Tennis, что лучшие пловцы страны зарабатывают чуть более 100 тысяч рублей в месяц.

«Эта песня никогда не закончится. Я думаю, что Климент Колесников по итогам чемпионата мира в Сингапуре получил больше 100 тысяч рублей премиальными. О другом надо думать. Надо быть медийными, бренды одежды запускать, на эфиры ходить, как-то капитализировать себя. Климент – хороший парень и выдающийся спортсмен, но каждый раз рассказать про то, кто сколько получает, – это, мне кажется, несерьезно», – сказал спортивный комментатор Губерниев .

«Он не жаловался, а давал эту информацию как факт? У нас в стране в целом жизнь тяжелая как факт. У нас пенсии в стране не самые большие как факт. Мы были в Сингапуре на чемпионате мира по водным видам, могу сказать, что уровень жизни там выше, чем в России, как факт. Надо стремиться, чтобы экономика своей собственной страны росла, работать надо, вкладываться», – отметил Губерниев.

