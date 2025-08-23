Плавание. Чемпионат мира среди юниоров. Мишарина взяла серебро на 1500 м, россиянки – 2-е в эстафете 4 по 100 м вольным стилем
Пловчиха Ксения Мишарина завоевала серебро на чемпионате мира среди юниоров.
Плавание
Чемпионат мира среди юниоров
Отопень, Румыния
Юниорки
1500 м, вольный стиль
1. Ян Пэйци (Китай) – 16.08,37
2. Ксения Мишарина (Россия) – 16.12,63
3. Эмма Виттория Джианелли (Италия) – 16.15,40
Эстафета 4х100 м, вольный стиль
1. США – 3.35,53
2. Россия (Кира Манохина, Мария Полещук, Алиса Захарова, Милана Степанова) – 3.37,87
3. Китай – 3.40,38
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости