9

Плавание. Чемпионат мира среди юниоров. Мишарина взяла серебро на 1500 м, россиянки – 2-е в эстафете 4 по 100 м вольным стилем

Пловчиха Ксения Мишарина завоевала серебро на чемпионате мира среди юниоров.

Плавание

Чемпионат мира среди юниоров

Отопень, Румыния

Юниорки

1500 м, вольный стиль

1. Ян Пэйци (Китай) – 16.08,37

2. Ксения Мишарина (Россия) – 16.12,63

3. Эмма Виттория Джианелли (Италия) – 16.15,40

Эстафета 4х100 м, вольный стиль

1. США – 3.35,53

2. Россия (Кира Манохина, Мария Полещук, Алиса Захарова, Милана Степанова) – 3.37,87

3. Китай – 3.40,38

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
плавание
чемпионат мира среди юниоров
юниорская сборная России жен
результаты
logoсборная Китая жен
Кира Манохина
Алиса Захарова
logoсборная США жен
Милана Степанова
Мария Полещук
Ксения Мишарина
