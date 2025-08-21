Плавание. Чемпионат мира среди юниоров. Вековищев и Степанова завоевали бронзовые медали
Вековищев и Степанова стали бронзовыми призерами юниорского ЧМ по плаванию.
Плавание
Чемпионат мира среди юниоров
Отопень, Румыния
Спина, 200 м, женщины
1. Одри Дериво (США) – 2.06,99
2. Шарлотт Краш (США) – 2.07,83
3. Милана Степанова (Россия) – 2.09,99...
5. Дарья Зарубенкова (Россия) – 2.10,51
800 м, вольный стиль, мужчины
1. Кузей Тунчелли (Турция) – 7.46,52
2. Кадзуси Имафуку (Япония) – 7.48,34
3. Григорий Вековищев (Россия) – 7.50,04
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости