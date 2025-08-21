7

Плавание. Чемпионат мира среди юниоров. Вековищев и Степанова завоевали бронзовые медали

Вековищев и Степанова стали бронзовыми призерами юниорского ЧМ по плаванию.

Плавание

Чемпионат мира среди юниоров

Отопень, Румыния

Спина, 200 м, женщины

1. Одри Дериво (США) – 2.06,99

2. Шарлотт Краш (США) – 2.07,83

3. Милана Степанова (Россия) – 2.09,99...

5. Дарья Зарубенкова (Россия) – 2.10,51

800 м, вольный стиль, мужчины

1. Кузей Тунчелли (Турция) – 7.46,52

2. Кадзуси Имафуку (Япония) – 7.48,34

3. Григорий Вековищев (Россия) – 7.50,04

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoсборная Японии
logoсборная США жен
чемпионат мира среди юниоров
плавание
юниорская сборная России
юниорская сборная России жен
Григорий Вековищев
logoсборная Турции
Милана Степанова
результаты
Дарья Зарубенкова
