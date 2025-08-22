World Aquatics: «Нейтральные атлеты, конечно же, являются кандидатами на награды лучшим спортсменам года»
World Aquatics сообщила, что россияне претендуют на награды лучшим спортсменам.
На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре российские и белорусские спортсмены выступали в нейтральном статусе. Российские атлеты завоевали 18 медалей – 6 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых.
«Нейтральные спортсмены, конечно же, являются кандидатами на награды лучшим спортсменам World Aquatics, которые присуждаются на основе их спортивных достижений в календарном году.
Список кандидатов будет сформирован в конце года, тогда же и пройдет голосование», – сообщили в международной федерации.
А теперь представьте, что наши пловцы остались бы дома – и всего этого не было бы
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
