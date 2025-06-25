Ромашина об «Играх на стероидах»: «Я была воспитана иначе. Поэтому слышать о соревнованиях с допингом для меня странно»

Ромашина оценила идею проведения «Игр на стероидах».

Enhanced Games («Расширенные игры ») пройдут в мае 2026 года в Лас-Вегасе. На этих соревнованиях не будет допинг-контроля, поэтому в СМИ турнир неофициально называют «Играми на стероидах».

«Слышала об этом. По мне, разговоры про допинг — что-то странное. Хочется, чтобы люди были здоровые. От того, что ты что-то примешь — не станешь сильнее.

Я была воспитана иначе. Поэтому слышать о соревнованиях с допингом для меня странно. Есть олимпийские принципы, согласно которым спорт должен быть честным и чистым», – рассказала семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина .