Евгения Чикунова о финале Кубка России: «Люблю соревноваться, для меня любой старт ощущается как праздник»

Пловчиха Евгения Чикунова оценила форму в преддверии ЧМ-2025 в Сингапуре.

Накануне Чикунова одержала победу на дистанции 100 м брассом в финале Кубка России в Казани. В финальном заплыве она показала время 1 минута 6,58 секунды.

«Форма нормальная, тренировочная. Рабочая. Результат хороший, посмотрим, что будет дальше.

Плыву в Казани свой привычный набор – 50, 100 и 200 брассом. Для меня нет проходящих стартов, финал Кубка в любом случае важен. Полезно посмотреть на свою готовность под высокой нагрузкой, на что я способна.

Я не разгружалась, но пока все идет, как и должно было идти. Выступаю, тренируюсь, стараюсь выдать свои секунды – все, что требуется от меня на данный момент», – сказала рекордсменка мира на 200 м брассом.

«Люблю соревноваться, для меня любой старт ощущается как праздник. С удовольствием выступаю на Кубке России, рада была вернуться в Казань. После финала Кубка лечу на озеро Круглое, затем будет сбор в Малайзии. После него выдвигаемся в Сингапур», – добавила Чикунова.

Чемпионат мира в Сингапуре пройдет с 11 июля по 3 августа.

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