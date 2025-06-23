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Чикунова о победе в финале Кубка России: «Хорошее, рабочее время. Хотелось бы постоянно плыть быстро, но это возможно только не в этой Вселенной»

Евгения Чикунова рассказала, что в финале Кубка России выступает «под нагрузкой».

Чикунова одержала победу на дистанции 100 м брассом на турнире в Казани. В финальном заплыве она показала время 1 минута 6,58 секунды.

«Сейчас под нагрузкой. Хотелось бы плыть постоянно быстро, но это возможно только, наверное, не в этой Вселенной. Сейчас хорошее, рабочее, обычное время.

Мне сложно оценить свое состояние в процентах перед чемпионатом мира, я и в словах это описать не смогу. Главное, что увидела после финиша, как Витта Владимировна [Новожилова, тренер] показала палец вверх, так что понимаю, что все хорошо», – сказала спортсменка. 

Она также рассказала, почему соревнуется в шапочке с изображением корги.

«На шапочке, конечно, не ее фото, но посвящение, я думаю, понятно – это в честь моей собаки Дженни. Мне мама показала видео, что, когда я плыву, она сидит на диване, смотрит телевизор и болеет за меня», – цитирует Чикунову «Матч ТВ». 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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