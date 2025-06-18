Прыжки в воду. Чемпионат России. Ильиных и Лапин одержали победы на метровом трамплине
Ильиных и Лапин одержали победы на ЧР по прыжкам в воду на метровом трамплине.
Прыжки в воду
Чемпионат России
Екатеринбург
Трамплин, 1 м
Женщины
1. Кристина Ильиных – 271,10
2. Елизавета Кузина – 269,50
3. Виктория Фролова – 257,15
Мужчины
1. Егор Лапин – 398,25
2. Илья Молчанов – 372,00
3. Геннадий Фокин – 354,55
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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