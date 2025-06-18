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Прыжки в воду. Чемпионат России. Ильиных и Лапин одержали победы на метровом трамплине

Ильиных и Лапин одержали победы на ЧР по прыжкам в воду на метровом трамплине.

Прыжки в воду

Чемпионат России

Екатеринбург

Трамплин, 1 м

Женщины

1. Кристина Ильиных – 271,10

2. Елизавета Кузина – 269,50

3. Виктория Фролова – 257,15

Мужчины

1. Егор Лапин – 398,25

2. Илья Молчанов – 372,00

3. Геннадий Фокин – 354,55

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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