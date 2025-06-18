Прыжки в воду. Чемпионат России. Ильиных и Лапин одержали победы на метровом трамплине

Ильиных и Лапин одержали победы на ЧР по прыжкам в воду на метровом трамплине.

Прыжки в воду Чемпионат России Екатеринбург Трамплин, 1 м Женщины 1. Кристина Ильиных – 271,10 2. Елизавета Кузина – 269,50 3. Виктория Фролова – 257,15 Мужчины 1. Егор Лапин – 398,25 2. Илья Молчанов – 372,00 3. Геннадий Фокин – 354,55