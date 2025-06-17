Радмир Габдуллин: «Мазепин предложил Рылову работу в федерации. Женя — спортсмен, на которых можно опереться в вопросах популяризации водных видов спорта»

Евгений Рылов будет работать в Федерации водных видов спорта России .

Об этом рассказал генеральный секретарь Федерации водных видов спорта (ФВСР) Радмир Габдуллин.

— Недавно мы с Евгением летали в Волгоград, тогда (глава ФВСР) Дмитрий Аркадьевич Мазепин предложил ему работу в федерации. Евгений признался, что не знал, чем будет заниматься (после карьеры). У него родился ребенок. Он счастливый семьянин, примерный отец, муж. Женя — один из тех спортсменов, на которых можно опереться в вопросах популяризации водных видов спорта. Мы сейчас запускаем несколько проектов.

Некоторые из них — это «Открытая вода», «Хайдайвинг», и обсуждаем сейчас активно направление, связанное со спасением утопающих. Одна из задач — научить молодежь тянуться к обязательным навыкам, которыми должен обладать человек.

— А какая у Рылова должность в федерации?

— Он амбассадор, руководитель проектов «Плавание для всех» и «Я стану чемпионом». Но кроме него мы будем привлекать Светлану Ромашину, Кирилла Пригоду, Юлию Ефимову, Мирона Лифинцева, Майю Дорошко и других, — сказал Габдуллин.

Рылову 28 лет, он является двукратным олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира по плаванию.