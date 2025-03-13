Российская тхэквондистка Должикова дисквалифицирована на два года за допинг
Российская тхэквондистка Должикова дисквалифицирована на два года за допинг.
В ноябре 2014-го Елизавета Должикова сдала положительную допинг-пробу на стимулянт туаминогептан. Как сообщает Международное агентство тестирования (ITA), тогда Московская антидопинговая лаборатория скрыла результат пробы.
Должикова не оспаривала нарушение антидопинговых правил. Ее дисквалифицировали с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2026 года и аннулировали результаты соревнований с 20 ноября 2014-го.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ITA
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