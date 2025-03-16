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Россия рассчитывает в ближайшее время подписать с Катаром меморандум о спорте

Россия рассчитывает в ближайшее время подписать с Катаром меморандум о взаимопонимании в области физической культуры и спорта.

Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках заседания совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.

«Для придания дополнительного импульса российско-катарскому спортивному сотрудничеству рассчитываем на подписание в ближайшее время меморандума о взаимопонимании в области физической культуры и спорта», – заявил Мантуров.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
Денис Мантуров
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