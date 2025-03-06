Российские прыгуны в воду получили визы для участия в соревнованиях в Германии
Российские прыгуны в воду получили визы для участия в турнире в Германии.
Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Соревнования International Divers Day пройдут 13–16 марта в немецком Ростоке.
Ранее большинство лидеров сборной России по прыжкам в воду получили нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости