Российские прыгуны в воду получили визы для участия в соревнованиях в Германии

Российские прыгуны в воду получили визы для участия в турнире в Германии.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Соревнования International Divers Day пройдут 13–16 марта в немецком Ростоке.

Ранее большинство лидеров сборной России по прыжкам в воду получили нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.