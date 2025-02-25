Михаил Дегтярев: «Парюсь в бане регулярно, с начальниками тоже. Хейтеры эту тему постоянно мусолят не от большого ума – ханжи и лицемеры»
Дегтярев возглавляет Министерство спорта РФ и Олимпийский комитет России (ОКР). Ранее он занимал пост губернатора Хабаровского края.
– Поговорим про баню?
– А что про нее говорить? Хожу с удовольствием. С друзьями, семьей и всем советую – это полезно для здоровья.
– В Хабаровске вы как-то сказали: «Я в общественные бани хожу с мужчинами, и если для того, чтобы хабаровчанам жилось лучше, мне придется париться с большими начальниками, я с удовольствием буду делать это».
– Все так. Парюсь регулярно, с начальниками тоже.
– Спортивные вопросы сейчас таким способом решаются?
– Решаются, еще как! В том числе за рубежом: в сауне или хамаме.
– Приведите пример: как это происходит?
– Это уже личные вопросы. С кем и о чем мы там говорим – непубличное дело. Но баня – это полезно. И вы, Владимир (Иванов, интервьюер – Спортс’’), тоже ходите.
– Я так понял, вас Жириновский подсадил.
– Мы, русские люди, в баню ходим с детства, а не по партийной разнарядке. А то, что с Жириновским ходили – это же была часть предвыборной кампании в мэры Москвы-2013. Хейтеры эту тему постоянно мусолят не от большого ума. Ханжи и лицемеры. Сами наверняка ходят. Может, оттуда и строчат комментарии, – рассказал Дегтярев в интервью Спортсу’’.
«Я солдат президента. Поручат – буду рулить спортом до пенсии». Интервью Михаила Дегтярева
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий