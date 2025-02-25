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Михаил Дегтярев: «Парюсь в бане регулярно, с начальниками тоже. Хейтеры эту тему постоянно мусолят не от большого ума – ханжи и лицемеры»

Михаил Дегтярев рассказал, почему ходит в баню с начальниками.

Дегтярев возглавляет Министерство спорта РФ и Олимпийский комитет России (ОКР). Ранее он занимал пост губернатора Хабаровского края.

– Поговорим про баню?

– А что про нее говорить? Хожу с удовольствием. С друзьями, семьей и всем советую – это полезно для здоровья.

– В Хабаровске вы как-то сказали: «Я в общественные бани хожу с мужчинами, и если для того, чтобы хабаровчанам жилось лучше, мне придется париться с большими начальниками, я с удовольствием буду делать это».

– Все так. Парюсь регулярно, с начальниками тоже.

– Спортивные вопросы сейчас таким способом решаются?

– Решаются, еще как! В том числе за рубежом: в сауне или хамаме.

– Приведите пример: как это происходит?

– Это уже личные вопросы. С кем и о чем мы там говорим – непубличное дело. Но баня – это полезно. И вы, Владимир (Иванов, интервьюер – Спортс’’), тоже ходите. 

– Я так понял, вас Жириновский подсадил.

– Мы, русские люди, в баню ходим с детства, а не по партийной разнарядке. А то, что с Жириновским ходили – это же была часть предвыборной кампании в мэры Москвы-2013. Хейтеры эту тему постоянно мусолят не от большого ума. Ханжи и лицемеры. Сами наверняка ходят. Может, оттуда и строчат комментарии, – рассказал Дегтярев в интервью Спортсу’’.

«Я солдат президента. Поручат – буду рулить спортом до пенсии». Интервью Михаила Дегтярева

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoЗдоровье
logoМихаил Дегтярев
Политика
ОКР
logoВладимир Жириновский
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