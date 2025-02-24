Кандидат в президенты МОК Ковентри: «Мы должны обеспечить участие в Олимпиаде спортсменов со всего мира – и из зон конфликтов»

Кандидат в президенты МОК Ковентри выступила за допуск к ОИ атлетов всех стран.

Кирсти Ковентри – бывшая зимбабвийская пловчиха, двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира. Она претендует на пост главы Международного олимпийского комитета. Выборы пройдут 20 марта.

«Я думаю, обязанность МОК - обеспечить участие в Олимпиаде всех атлетов. Нам нужно при этом найти способ, чтобы на Олимпиаде выступали атлеты из зон конфликтов. Я имею в виду и конфликты с моего континента, а не только более крупные войны в Европе или на Ближнем Востоке.

Когда-то это могло коснуться меня лично из-за политики апартеида. Международному сообществу было просто не допустить нас, и я не знаю, где бы я была, если бы меня не допускали. Нам надо рассматривать различные условия, как мы это делали в Париже, но главное – мы должны обеспечить участие спортсменов со всего мира и из зон конфликтов.

Каждый конфликт в мире имеет комплексный характер, и таких конфликтов сейчас происходит очень много. Для меня важно, как мы видели (на Играх) в Париже, что мы обеспечили участие нейтральных, независимых атлетов, это было сделано на особых условиях с учетом контекста.

Олимпиада должна быть безопасной средой, при том, что мы должны стремиться обеспечить участие всех спортсменов в Олимпиаде, мы должны обеспечить их безопасность. Поэтому мы должны учитывать все нюансы каждого конфликта.

Мы должны уважать страны, которые проходят через сложные времена, но мы должны уважать и спортсменов, которые могут не поддерживать то, что делают лидеры их стран», – отметила Ковентри.

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