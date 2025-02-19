Колесников о допуске россиян: «Надеюсь, сейчас все постепенно будет меняться в лучшую сторону на фоне последних событий в мире»

Пловец Климент Колесников высказался о ситуации с нейтральным статусом.

Колесников пока не получал нейтральный статус. В апреле в Казани пройдет чемпионат России, который будет отбором на чемпионат мира в Сингапуре.

«В целом ничего не поменялось с последних моих комментариев. Все будет решаться по результатам отбора на чемпионате России. Ребята уже выступили на чемпионате мира в декабре, так что с моей стороны будет неправильно, имея возможность помочь команде, не сделать этого.

Я надеюсь, сейчас все постепенно будет меняться в лучшую сторону на фоне последних событий в мире. Посмотрим, как все будет после отбора», – сказал Колесников.