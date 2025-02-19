Колесников о допуске россиян: «Надеюсь, сейчас все постепенно будет меняться в лучшую сторону на фоне последних событий в мире»
Пловец Климент Колесников высказался о ситуации с нейтральным статусом.
Колесников пока не получал нейтральный статус. В апреле в Казани пройдет чемпионат России, который будет отбором на чемпионат мира в Сингапуре.
«В целом ничего не поменялось с последних моих комментариев. Все будет решаться по результатам отбора на чемпионате России. Ребята уже выступили на чемпионате мира в декабре, так что с моей стороны будет неправильно, имея возможность помочь команде, не сделать этого.
Я надеюсь, сейчас все постепенно будет меняться в лучшую сторону на фоне последних событий в мире. Посмотрим, как все будет после отбора», – сказал Колесников.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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