Сергей Чепик: «Ефимова отобралась на общих основаниях. Мы автоматически брали первых номеров с дистанции, а остальных – по очкам World Aquatics»

Главный тренер сборной России прокомментировал включение Ефимовой в состав на ЧМ.

Юлия Ефимова вошла в список российских пловцов, которые примут участие в чемпионате мира на короткой воде в Будапеште.

– То, что Климент Колесников отказался поехать – это из-за неоптимального самочувствия и отсутствия возможности на этом фоне подготовиться к чемпионату мира?

– Совершенно верно. У него еще травма кисти, правая рука травмирована, ему было не очень удобно плыть.

– Результат Минакова учтен «на удаленке»?

– У нас всегда была такая практика. Если вы вспомните, когда была пандемия, а спортсмены учились в США или тренировались в Европе, та же Кирпичникова и Егорова, мы давали им возможность учесть их результат с официального старта там, где они тренируются. Андрей проплыл чуть раньше и задал мне вопрос, сможет ли он участвовать в чемпионате мира в нейтральном статусе. Естественно, ему предоставили такую возможность учесть результат. <...>

– То, что Рылов отказался от чемпионата России, стало сюрпризом?

– Женя болел и лечился, то, что он не стартовал на чемпионате России, сюрпризом не стало. Я присутствовал на последнем сборе и самочувствие его было неважным.

– Были разговоры по Ефимовой до 100 м брассом. В итоге отобралась.

– Она отобралась на общих основаниях. Мы сразу автоматически брали первых номеров с дистанции, а остальных – по очкам World Aquatics, – сказал Сергей Чепик .

Ефимова, Чикунова, Минаков, Лифинцев, Пригода, Бородин вошли в список спортсменов для участия в ЧМ на короткой воде