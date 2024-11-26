  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Сергей Чепик: «Ефимова отобралась на общих основаниях. Мы автоматически брали первых номеров с дистанции, а остальных – по очкам World Aquatics»
1

Сергей Чепик: «Ефимова отобралась на общих основаниях. Мы автоматически брали первых номеров с дистанции, а остальных – по очкам World Aquatics»

Главный тренер сборной России прокомментировал включение Ефимовой в состав на ЧМ.

Юлия Ефимова вошла в список российских пловцов, которые примут участие в чемпионате мира на короткой воде в Будапеште.

– То, что Климент Колесников отказался поехать – это из-за неоптимального самочувствия и отсутствия возможности на этом фоне подготовиться к чемпионату мира?

– Совершенно верно. У него еще травма кисти, правая рука травмирована, ему было не очень удобно плыть.

– Результат Минакова учтен «на удаленке»?

– У нас всегда была такая практика. Если вы вспомните, когда была пандемия, а спортсмены учились в США или тренировались в Европе, та же Кирпичникова и Егорова, мы давали им возможность учесть их результат с официального старта там, где они тренируются. Андрей проплыл чуть раньше и задал мне вопрос, сможет ли он участвовать в чемпионате мира в нейтральном статусе. Естественно, ему предоставили такую возможность учесть результат. <...>

– То, что Рылов отказался от чемпионата России, стало сюрпризом?

– Женя болел и лечился, то, что он не стартовал на чемпионате России, сюрпризом не стало. Я присутствовал на последнем сборе и самочувствие его было неважным.

– Были разговоры по Ефимовой до 100 м брассом. В итоге отобралась.

– Она отобралась на общих основаниях. Мы сразу автоматически брали первых номеров с дистанции, а остальных – по очкам World Aquatics, – сказал Сергей Чепик.

Ефимова, Чикунова, Минаков, Лифинцев, Пригода, Бородин вошли в список спортсменов для участия в ЧМ на короткой воде

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
чемпионат мира на короткой воде
logoсборная России жен
logoЕвгений Рылов
чемпионат России
logoЮлия Ефимова
logoсборная России
logoКлимент Колесников
logoАндрей Минаков
Сергей Чепик
плавание
Рекомендуем
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Ефимова, Чикунова, Минаков, Лифинцев, Пригода, Бородин вошли в список спортсменов для участия в ЧМ на короткой воде
2сегодня, 18:48
Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Чикунова, Корнев, Суркова одержали победы, Ефимова и Колесников – 2-е, другие результаты
1сегодня, 16:50
Алина Загитова: «Спросила у Климента Колесникова, почему он отрастил усы. Ведь пловцы обычно бреют тело, чтобы кожа лучше чувствовала воду»
24вчера, 18:42
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Юлия Ефимова: «Сегодня доплыла 200 м только в надежде, что попаду в сборную на международные соревнования»
149 минут назад
Чикунова о возвращении российских пловцов на международные старты: «До сих пор не могу поверить, что это реальность»
1сегодня, 19:02
Ефимова, Чикунова, Минаков, Лифинцев, Пригода, Бородин вошли в список спортсменов для участия в ЧМ на короткой воде
2сегодня, 18:48
Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Чикунова, Корнев, Суркова одержали победы, Ефимова и Колесников – 2-е, другие результаты
1сегодня, 16:50
Иван Кожакин: «Я протестант-евангелист. Будущей жене говорил — если хочешь быть со мной, приходи сначала ко Христу»
5сегодня, 11:33
Иван Кожакин: «В Магадане тебе не скажут, мол, город на костях, сюда ссылали людей. Память у нас, надеюсь, никто не заберет, этот период истории был»
2сегодня, 11:14
Кожакин о нейтральном статусе: «Зависимости от мнения коллектива у меня нет. Буду продолжать сражаться за свою карьеру»
2сегодня, 11:04
Илья Бородин: «Хотелось бы, чтобы Маршан приехал на ЧМ в Будапешт. Там много кто может навязать борьбу, хорошая компашка соберется»
1сегодня, 02:32
Коротышкин о возможном участии Ефимовой в ЧМ: «Юлия выполнила норматив, ее кандидатуру можно обсуждать. Вопрос к главному тренеру»
5сегодня, 02:31
Ефимова о чемпионате мира: «Буду ждать решение федерации. Рада, что удалось отобраться и показать неплохое время»
1сегодня, 02:15
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионка Европы по сапбордингу Новицкая: «Я бы хотела привлекать лыжников в наш вид спорта»
23 ноября, 09:28
Депутат Свищев: «Результаты выборов в США, хоть и косвенно, но повлияют на наше возвращение в спорт»
2631 октября, 10:40
Светлана Ромашина: «Я давно забыла про все свои медали. На жизнь это никак не влияет»
17 октября, 09:40
Федерация синхронного плавания России одобрила вступление в объединенную федерацию водных видов спорта
5 октября, 20:05
Федерация водного поло России проголосовала за вступление в единую федерацию водных видов спорта
14 октября, 09:26
Глава Федерации водного поло России Шаронов выдвинет свою кандидатуру на пост вице-президента объединенной федерации
1 октября, 13:11
Брусникина планирует выдвинуть свою кандидатуру в руководящий орган объединенной федерации по водным видам спорта
1 октября, 12:03
Станислав Дружинин: «В ближайшее время приму решение, что буду избираться в руководство новой федерации»
1 октября, 08:27
Лопырева об Олимпиаде: «Золото в художественной гимнастике, вольной борьбе или дзюдо без российских спортсменов нельзя назвать полноценным»
815 августа, 13:27
Олимпиада-2024. Водное поло. Венгрия победила Сербию, Греция обыграла Италию, Испания одолела Францию, другие результаты
45 августа, 21:04