Олимпийский призер Бондарь получил нейтральный статус: «Рад, что World Aquatics сделала это, теперь мотивации будет еще больше»

Прыгун в воду Бондарь заявил, что нейтральный статус прибавит мотивации.

Бронзовый призер Олимпиады-2020 Александр Бондарь получил нейтральный статус от Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).

«Пока восстанавливаюсь и постепенно набираю форму, рад, что World Aquatics сделала это, теперь мотивации будет еще больше», – сказал Бондарь.