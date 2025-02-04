Олимпийский призер Бондарь получил нейтральный статус: «Рад, что World Aquatics сделала это, теперь мотивации будет еще больше»
Прыгун в воду Бондарь заявил, что нейтральный статус прибавит мотивации.
Бронзовый призер Олимпиады-2020 Александр Бондарь получил нейтральный статус от Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).
«Пока восстанавливаюсь и постепенно набираю форму, рад, что World Aquatics сделала это, теперь мотивации будет еще больше», – сказал Бондарь.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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