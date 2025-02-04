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Олимпийский призер Бондарь получил нейтральный статус: «Рад, что World Aquatics сделала это, теперь мотивации будет еще больше»

Прыгун в воду Бондарь заявил, что нейтральный статус прибавит мотивации.

Бронзовый призер Олимпиады-2020 Александр Бондарь получил нейтральный статус от Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).

«Пока восстанавливаюсь и постепенно набираю форму, рад, что World Aquatics сделала это, теперь мотивации будет еще больше», – сказал Бондарь.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России (прыжки в воду)
World Aquatics (FINA)
прыжки в воду
logoАлександр Бондарь
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