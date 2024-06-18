Елена Вайцеховская: «Турнир прыгунов в воду на Играх БРИКС стал провальным со спортивной точки зрения. В миксте на вышке был заявлен единственный дуэт»

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Вайцеховская рассказала об отсутствии соперников у россиян на Играх БРИКС.

«Еще до официального открытия Игр БРИКС турнир прыгунов в воду прогнозировался, как наиболее востребованный: билеты на него первыми исчезли из официальных продаж и котировались у перекупщиков наиболее высоко.

Однако со спортивной точки зрения сразу несколько составляющих нынешнего турнира стали провальными.

Прежде всего это касается представительства. Кампания по приглашению стран-участниц стартовала год назад. Казалось бы – достаточный срок, чтобы заручиться согласием хотя бы тех государств, которые на протяжении трех последних лет приезжали в Россию на кубок Евразийских стран.

Но что-то пошло не по плану. Иранские атлеты отказались от старта в связи с национальным трауром по поводу кончины президента страны, Сербия сосредоточилась на «домашнем» чемпионате Европы в Белграде.

Контакт с китайской стороной не удалось установить несмотря на то, что в апреле российские прыгуны провели в этой стране тренировочный сбор – он был организован в обход государственных спортивных структур в частном порядке.

Куба тоже на приглашение не откликнулась, хотя прыгуны в воду именно этой страны обеспечивали кубку Евразийских стран вполне пристойный уровень соперничества.

Общую картину скрасило приглашение в Казань сборной Беларуси, но обеспечить достойное представительство в финалах организаторам все равно не удалось.

В миксте на трамплине набралось всего три пары участников, на женской вышке за главный приз боролись между собой всего две (и обе российские) спортсменки.

А в миксте на этом снаряде был заявлен единственный дуэт в составе Юлии Тимошининой и Руслана Тернового, и их совместное выступление в понедельник не несло в себе вообще никакой спортивной составляющей – стало по сути показательным выступлением заезжих звезд за хороший гонорар.

Весьма красноречивыми были и отрывы россиян от иностранных соперников. В понедельник Елизавета Кузина вырвала победу на трехметровом трамплине у Кристины Ильиных лишь в заключительной попытке, но от третьего места обеих отделила пропасть в 80 с лишним баллов.

На вышке первым стал Александр Бондарь, обыгравший Никиту Шлейхера, но разница между ним и венесуэльцем Хесусом Гонсалесом перевалила за 100. Шлейхер в свою очередь выиграл накануне финал на трамплине, оторвавшись от уже упомянутого венесуэльца на 95,6.

Неловкой ситуации, наверное, можно было бы избежать, если бы оргкомитет разрешил какому-то количеству российских спортсменов выступать вне конкурса, как это было сделано в спортивной гимнастике.

Или дал возможность стране-хозяйке выставить на Играх не только взрослую, но и юниорскую команду. Тем более, что в регламенте Игр БРИКС первоначально подобная опция допускалась.

По словам главного тренера сборной Светланы Моисеевой, она тоже обращалась с подобной просьбой к президенту российский федерации прыжков в воду Станиславу Дружинину, но руководитель посчитал это слишком затратным», – написала Елена Вайцеховская в колонке для RT. 

Фото в духе времени: один человек на пьедестале Игр БРИКС – других участников не было

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32 комментария
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116 золотых против 19 у второго места, которое у Беларуси. Это все, что надо знать про общий уровень недоигр. Набрали каких-то студентов из РУДН китайцев и индусов для массовки, позорище
+35
-3
+32
Куба и Китай даже школьников решили не присылать, чтобы не рисковать санкциями. Суровая правда про все наши старты.

Как в таких условиях можно не поддерживать получение нейтрального статуса?
+27
-3
+24
Ответ Варлампий Варлампий
Самое сочное было в женской эстафете 4 по 100, где участвовали лишь 3 команды, но сб России решила отличиться и получила дисквал
Ну еще мужская синхронка, там один вообще был. выиграл золото естественно. цирк с конями
+15
0
+15
Ответ rzqhbbqd4c
Вы самих спортсменов почитайте, у них все хорошо, все счастливы!
а что не радоваться, легкие деньги, считай тренировка
+15
-2
+13
Самое сочное было в женской эстафете 4 по 100, где участвовали лишь 3 команды, но сб России решила отличиться и получила дисквал
+11
-1
+10
Армения снялась с Игр БРИКС. А что случилось?
+11
-2
+9
Ответ Варлампий Варлампий
116 золотых против 19 у второго места, которое у Беларуси. Это все, что надо знать про общий уровень недоигр. Набрали каких-то студентов из РУДН китайцев и индусов для массовки, позорище
главное отчёт занести кому надо что мы всех там порвали ))))))))))
+8
0
+8
Не знаю, чего она так расстраивается. Цель игр-показать , что спортсмены из РФ самые сильные, и что олимпиада без нас -фуфло. Ну и отвалить монет спортсменам, которые боятся или не соображают получить нейтральный статус.Так что переживать так не надо, все хорошо
+9
-3
+6
Ответ rzqhbbqd4c
Вы самих спортсменов почитайте, у них все хорошо, все счастливы!
А тебе бы было плохо, если бы ты делал работу, за которую вообще нет спроса? Хоть как прыгни в воду, золото получишь 100%)
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Страна-декорация
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Иноагента этой тётенька.
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Эх, а ведь я мог заявиться во все дисциплины и получить ворох медалей в отсутствие конкурентов.
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+4
агония последнего ымпиратора...
+5
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Ответ sergey2022
Комментарий скрыт
Так в тексте достаточно предложений. Вы не читали?
+5
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+4
Вы самих спортсменов почитайте, у них все хорошо, все счастливы!
+5
-1
+4
Ответ Pelerin
Куба и Китай даже школьников решили не присылать, чтобы не рисковать санкциями. Суровая правда про все наши старты. Как в таких условиях можно не поддерживать получение нейтрального статуса?
Не положено по методичке и все! Ишь какие, к врагам они собрались
+6
-2
+4
Ответ sabur
Не знаю, чего она так расстраивается. Цель игр-показать , что спортсмены из РФ самые сильные, и что олимпиада без нас -фуфло. Ну и отвалить монет спортсменам, которые боятся или не соображают получить нейтральный статус.Так что переживать так не надо, все хорошо
чтобы все дрожали чтобы уважали(с) )))))))))))))))))
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Все эти "игры" - потёмкинская деревня.
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Ничего скоро межгалактические игры дружбы в Васюках там напрыгаетесь вдоволь!!!
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Что за дискредитация и почему ее ещё не посадили?
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А где тогда участвуют 5000 приехавших спортсменов из 100 стран?
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Уникальный случай, когда не только остались у разбитого корыта, но и прыгнули туда синхронно
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А я вечером сегодня иду на полуфиналы 100 метров мужиков. В Сербии боготворят спорт. Приходится болеть за макаронов.
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Эти Игры БРИКС не про спорт, а про политику, понты и пропаганду.
Надо было организовать открытую Спартакиаду, допускать только спортсменов высокого уровня, приехало бы человек 20, и было бы всем счастье))
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Игры БРИКС вцелом это провал
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Не понял. В чём проблема выписать десятый состав китайской сборной?
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Да нет никаких игр БРИКС. Хорош заливать.
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Перекупщики!!!?
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А вот я и миллионы любителей спорта этого не заметили, потому что не заметили проведение этого первенства Москвы в Казани
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Микст - очень странная дисциплина.
Ну и никому не нужные игры, билеты на которые оптом забирают перекупщики)))
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