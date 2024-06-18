Елена Вайцеховская: «Турнир прыгунов в воду на Играх БРИКС стал провальным со спортивной точки зрения. В миксте на вышке был заявлен единственный дуэт»

Вайцеховская рассказала об отсутствии соперников у россиян на Играх БРИКС.

«Еще до официального открытия Игр БРИКС турнир прыгунов в воду прогнозировался, как наиболее востребованный: билеты на него первыми исчезли из официальных продаж и котировались у перекупщиков наиболее высоко.

Однако со спортивной точки зрения сразу несколько составляющих нынешнего турнира стали провальными.

Прежде всего это касается представительства. Кампания по приглашению стран-участниц стартовала год назад. Казалось бы – достаточный срок, чтобы заручиться согласием хотя бы тех государств, которые на протяжении трех последних лет приезжали в Россию на кубок Евразийских стран.

Но что-то пошло не по плану. Иранские атлеты отказались от старта в связи с национальным трауром по поводу кончины президента страны, Сербия сосредоточилась на «домашнем» чемпионате Европы в Белграде.

Контакт с китайской стороной не удалось установить несмотря на то, что в апреле российские прыгуны провели в этой стране тренировочный сбор – он был организован в обход государственных спортивных структур в частном порядке.

Куба тоже на приглашение не откликнулась, хотя прыгуны в воду именно этой страны обеспечивали кубку Евразийских стран вполне пристойный уровень соперничества.

Общую картину скрасило приглашение в Казань сборной Беларуси, но обеспечить достойное представительство в финалах организаторам все равно не удалось.

В миксте на трамплине набралось всего три пары участников, на женской вышке за главный приз боролись между собой всего две (и обе российские) спортсменки.

А в миксте на этом снаряде был заявлен единственный дуэт в составе и Руслана Тернового, и их совместное выступление в понедельник не несло в себе вообще никакой спортивной составляющей – стало по сути показательным выступлением заезжих звезд за хороший гонорар.

Весьма красноречивыми были и отрывы россиян от иностранных соперников. В понедельник Елизавета Кузина вырвала победу на трехметровом трамплине у Кристины Ильиных лишь в заключительной попытке, но от третьего места обеих отделила пропасть в 80 с лишним баллов.

На вышке первым стал , обыгравший , но разница между ним и венесуэльцем Хесусом Гонсалесом перевалила за 100. Шлейхер в свою очередь выиграл накануне финал на трамплине, оторвавшись от уже упомянутого венесуэльца на 95,6.

Неловкой ситуации, наверное, можно было бы избежать, если бы оргкомитет разрешил какому-то количеству российских спортсменов выступать вне конкурса, как это было сделано в спортивной гимнастике.

Или дал возможность стране-хозяйке выставить на Играх не только взрослую, но и юниорскую команду. Тем более, что в регламенте Игр БРИКС первоначально подобная опция допускалась.

По словам главного тренера сборной Светланы Моисеевой, она тоже обращалась с подобной просьбой к президенту российский федерации прыжков в воду Станиславу Дружинину, но руководитель посчитал это слишком затратным», – написала в колонке для RT.

Фото в духе времени: один человек на пьедестале Игр БРИКС – других участников не было