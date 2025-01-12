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Чепик о должности тренера сборной РФ по плаванию: «Я не покидал свой пост. Более того, я написал заявление о продолжении деятельности на имя Коротышкина»

Сергей Чепик заявил, что не покидал пост главного тренера сборной России по плаванию.

Ранее вице‑президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Евгений Коротышкин сообщил, что на пост главного тренера сборной утвердила кандидатуру Андрея Шишина. 

«Я не покидал свой пост. Меня никто не спрашивал, более того, я написал заявление о продолжении своей деятельности на имя Коротышкина, но оно даже не было озвучено.

Была нарушена процедура выдвижения кандидатов на пост главного тренера, конкурс не объявлялся, программы не заслушивали, решение принимал внезапно созданный комитет, который не обладает полномочиями по выдвижению главного тренера.

Сейчас в федерации принимают решения бывшие спортсмены, которые в свое время тренировались за рубежом и никогда не верили в отечественную систему подготовки.

За 10 лет был создан целый конвейер подготовки спортивного резерва, что и принесло свои результаты в том числе и на последнем чемпионате мира.

Приходят на ум слова из песни «весь мир насилия мы разрушим, до основания, а затем….» Коротышкин уже «поднял» плавание Москвы, переходим на новый уровень», — сказал Чепик. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Сергей Чепик
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