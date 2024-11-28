Станислав Дружинин: «Ситуация с заявками прыгунов в воду на нейтральный статус прояснится до конца года»

Дружинин высказался о получении нейтрального статуса российскими прыгунами в воду.

«Три человека из сборной России по прыжкам в воду получили нейтральный статус для участия в соревнованиях под эгидой World Aquatics – это Ульяна Клюева, Надежда Трифонова и Григорий Иванов.

Мы видим, что World Aquatics снимает ограничения на выступление в синхронных прыжках. Думаю, что Клюева и Трифонова получали такой статус вместе с перспективой выступления в синхронных прыжках с трехметрового трамплина – они выиграли чемпионат России в Казани в этой дисциплине.

По спортивному принципу, думаю, все складывается, хотя критериев отбора, как у пловцов, в прыжках в воду нет.

Мы проанализируем календарь World Aquatics на 2025 год, и тогда появится понимание, в каких соревнованиях смогут участвовать спортсмены.

Есть еще ряд спортсменов, которые, как я думаю, подавали заявления на нейтральный статус. Думаю, до конца этого года ситуация с количеством заявок прояснится», – сказал вице-президент Федерации водных видов спорта России Станислав Дружинин.