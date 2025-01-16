  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Экс-ведущая «Матч ТВ» Серегина: «Почему-то любую программу пытаются уравновесить двумя полами. Начинается объективация: «Ты телка с сиськами – стой и улыбайся». Ну и что ты сделаешь?»
45

Экс-ведущая «Матч ТВ» Серегина: «Почему-то любую программу пытаются уравновесить двумя полами. Начинается объективация: «Ты телка с сиськами – стой и улыбайся». Ну и что ты сделаешь?»

Экс-ведущая «Матч ТВ» высказалась об объективизации женщин на ТВ.

Телеведущая Олеся Серегина покинула «Матч ТВ» в декабре, проработав там четыре года.

– Один человек с «Матча» написал мне, что ты – олицетворение того, за что хейтят канал: секси с глубоким декольте, которая вообще не понимает в спорте.

– А в чем хейт, если с такими девушками работают мужчины, которые типа понимают спорт? Мне не нравится, что выстраивается оппозиция между мужчинами и женщинами, которые делают одно дело. Ну, уберите всех женщин, работайте одними мужиками, рассказывайте друг другу, какие вы умные. Давайте так сделаем?

Но почему-то любую программу пытаются уравновесить двумя полами. Тут вопрос подхода и командности. Если ты профи, то не будешь соревноваться и что-то доказывать, а сделаешь так, что вы оба будете классно смотреться.

Если бы все мужчины вели себя как профессионалы, помогали женщинам разобраться и что-то понять, все выглядело бы иначе. Тем более когда приходит человек с горящими глазами – а я была именно такой – ты можешь научить его чему угодно: разбираться хоть в строительстве бань, хоть в конькобежном спорте.

Но у нас сразу начинается объективация. «Ты телка с сиськами – стой и улыбайся». Ну и что ты сделаешь? – рассказала Серегина в интервью Спортсу’’

«На «Матче» объективация: «Ты телка с сиськами – стой и улыбайся». Интервью Олеси Серегиной

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoМатч ТВ
телевидение
Олеся Серегина
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
«На «Матче» объективация: «Ты телка с сиськами – стой и улыбайся». Интервью Олеси Серегиной
63сегодня, 08:20
«Шнякин». Хавбек «Пари НН» Майга о лучшем комментаторе матчей РПЛ
21вчера, 16:26
«Матч ТВ» занял 16-е место по доле телевизионной аудитории в России по итогам 2024 года. Выше – «Домашний», «Карусель», «Рен ТВ», «ТВ-3», «Звезда»
27914 января, 10:34
Рекомендуем
Главные новости
Шишин о должности главного тренера сборной: «Главная задача – сохранить классическую систему и добавить мое видение с акцентами на технические тонкости и детали»
вчера, 11:39
«Какая дерьмовая Олимпиада, такие и дерьмовые медали». Свищев о наградах Парижа-2024
1214 января, 09:32
Киселева о допуске россиян в синхронном плавании: «Мы продолжаем упорно трудиться и готовы вернуться»
113 января, 08:00
МОК предоставит Гэри Холлу копии олимпийских наград, которых пловец лишился во время пожара в Калифорнии
412 января, 11:20
Чепик о должности тренера сборной РФ по плаванию: «Я не покидал свой пост. Более того, я написал заявление о продолжении деятельности на имя Коротышкина»
112 января, 09:43
Андрей Шишин рекомендован на пост главного тренера сборной России по плаванию
11 января, 20:56
Пятикратный олимпийский чемпион по плаванию Гэри Холл лишился дома и десяти олимпийских медалей из‑за пожаров в Калифорнии
599 января, 18:30
Трехкратная олимпийская чемпионка Катинка Хоссу завершила спортивную карьеру
19 января, 16:26
Депутат Свищев: «Любое противостояние USADA и WADA не приведет к отстранению США. Американцы – крупнейшие доноры WADA и понимают, что делают»
59 января, 10:45
Колесников об участии в ЧМ-2025: «Пока что не представлю, что я тут останусь, а ребята поедут выступать и потом будут говорить, что меня там не хватало»
15 января, 20:45
Ко всем новостям
Последние новости
Открылась регистрация на спортивный фестиваль «Липецкий триатлон, 113. Зеленый остров». Он пройдет 9 и 10 августа
22 декабря 2024, 10:05
Кирилл Пригода: «Я планирую выступать и дальше. Сейчас нет таких рамок, что ты можешь быть спортсменом уровня сборной исключительно с 18 до 25 лет»
116 декабря 2024, 19:07
Владимир Сальников: «Опыт выступления пловцов на чемпионате мира в Будапеште станет полезным для других наших водных видов»
316 декабря 2024, 09:10
РУСАДА с января по ноябрь 2024 года взяло у спортсменов более 10 700 допинг-проб
211 декабря 2024, 07:42
Дегтярев о нейтральном статусе: «Мы не осуждаем спортсменов, они от гимна, герба не отказывались – их лишили»
57 декабря 2024, 14:35
Чемпионка Европы по сапбордингу Новицкая: «Я бы хотела привлекать лыжников в наш вид спорта»
123 ноября 2024, 09:28
Депутат Свищев: «Результаты выборов в США, хоть и косвенно, но повлияют на наше возвращение в спорт»
2531 октября 2024, 10:40
Светлана Ромашина: «Я давно забыла про все свои медали. На жизнь это никак не влияет»
17 октября 2024, 09:40
Федерация синхронного плавания России одобрила вступление в объединенную федерацию водных видов спорта
5 октября 2024, 20:05
Федерация водного поло России проголосовала за вступление в единую федерацию водных видов спорта
14 октября 2024, 09:26
Рекомендуем