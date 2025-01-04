  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Тренер пловцов Байдалова о своем подходе: «Критика у нас идет с юмором. Даже если я ругаюсь, они улыбаются мне в ответ, я их не унижаю, не оскорбляю»
0

Тренер пловцов Байдалова о своем подходе: «Критика у нас идет с юмором. Даже если я ругаюсь, они улыбаются мне в ответ, я их не унижаю, не оскорбляю»

Тренер пловца Мирона Лифинцева рассказала о своем подходе.

– В комментариях под вашим интервью после чемпионата мира люди уже высказывались, что у вас, похоже, очень жесткий подход в работе.

– На самом деле, да, работа тяжелая, но еще я действительно с большим вниманием отношусь к эмоциональному состоянию спортсмена. Если он приходит и говорит: «Ольга Николаевна, я не могу, меня воротит, ну нет» – говорю: «Иди в зал, корпус поделай, раскатайся, растянись, в лес сходи на Круглом погуляй». В нужный момент стараюсь чуть их отпустить, переключить на другую деятельность. Иначе можно просто сломать.

И надо понимать, что даже критика у нас идет с юмором. Даже если я ругаюсь, они улыбаются мне в ответ, я их не унижаю, не оскорбляю, – сказала Ольга Байдалова.

«У нас запрещены слова «устал» и «не могу». Кто и как подготовил Мирона Лифинцева, взявшего 5 золотых на ЧМ

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoсборная России
logoМирон Лифинцев
плавание
Ольга Байдалова
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Васильев: «Спортсменом года в России назову Мирона Лифинцева. Вряд ли кто-то поспорит с этим, он герой года в нашем спорте»
131 декабря 2024, 11:20
Лифинцев о настрое перед стартами: «Если ты злой – вообще идеально. Ты наплавал, мышцы все запомнили, голова тебе не нужна, тело все сделает за тебя»
127 декабря 2024, 11:49
Светлана Журова: «Большунов – спортсмен года в России. Если бы Александр выступал сейчас на международных соревнованиях, он показывал бы прекрасные результаты»
627 декабря 2024, 08:55
Рекомендуем
Главные новости
Александр Жуков: «Выделил бы Большунова, Лифинцева и Овечкина по итогам года»
431 декабря 2024, 14:59
Дмитрий Васильев: «Спортсменом года в России назову Мирона Лифинцева. Вряд ли кто-то поспорит с этим, он герой года в нашем спорте»
131 декабря 2024, 11:20
Брусникина о синхронном плавании: «Главная задача – вернуться на пьедестал почета мировых первенств»
130 декабря 2024, 13:15
США имеют наибольшую задолженность перед WADA по выплате взносов в 2024 году, Россия – на втором месте
5029 декабря 2024, 14:07
Михаил Дегтярев: «Все соскучились по нашим атлетам, кроме отъявленных русофобов. Зрелищность с нашими пловцами, конькобежцами, фигуристами будет более высокой»
1128 декабря 2024, 14:33
«Давайте уже перестанем быть маменькиными сыночками». Губерниев пожелал спортсменам стать самостоятельнее в новом году
727 декабря 2024, 14:27
«Будем надеяться, что 2025 год станет переломным. Мы уже хлебнули достаточно». Губерниев о российском спорте
2027 декабря 2024, 14:05
Лифинцев о настрое перед стартами: «Если ты злой – вообще идеально. Ты наплавал, мышцы все запомнили, голова тебе не нужна, тело все сделает за тебя»
127 декабря 2024, 11:49
Дмитрий Губерниев: «Разочарование года – это трусливая позиция некоторых федераций и спортсменов, побоявшихся ехать на Олимпиаду»
2227 декабря 2024, 10:05
💥 Лифинцев победил в голосовании «Лучший спортсмен России-2024» на Спортсе’‘, Овечкин – третий
10826 декабря 2024, 08:15
Ко всем новостям
Последние новости
Открылась регистрация на спортивный фестиваль «Липецкий триатлон, 113. Зеленый остров». Он пройдет 9 и 10 августа
22 декабря 2024, 10:05
Кирилл Пригода: «Я планирую выступать и дальше. Сейчас нет таких рамок, что ты можешь быть спортсменом уровня сборной исключительно с 18 до 25 лет»
116 декабря 2024, 19:07
Владимир Сальников: «Опыт выступления пловцов на чемпионате мира в Будапеште станет полезным для других наших водных видов»
316 декабря 2024, 09:10
РУСАДА с января по ноябрь 2024 года взяло у спортсменов более 10 700 допинг-проб
211 декабря 2024, 07:42
Дегтярев о нейтральном статусе: «Мы не осуждаем спортсменов, они от гимна, герба не отказывались – их лишили»
57 декабря 2024, 14:35
Чемпионка Европы по сапбордингу Новицкая: «Я бы хотела привлекать лыжников в наш вид спорта»
123 ноября 2024, 09:28
Депутат Свищев: «Результаты выборов в США, хоть и косвенно, но повлияют на наше возвращение в спорт»
2531 октября 2024, 10:40
Светлана Ромашина: «Я давно забыла про все свои медали. На жизнь это никак не влияет»
17 октября 2024, 09:40
Федерация синхронного плавания России одобрила вступление в объединенную федерацию водных видов спорта
5 октября 2024, 20:05
Федерация водного поло России проголосовала за вступление в единую федерацию водных видов спорта
14 октября 2024, 09:26
Рекомендуем