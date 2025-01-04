Тренер пловцов Байдалова о своем подходе: «Критика у нас идет с юмором. Даже если я ругаюсь, они улыбаются мне в ответ, я их не унижаю, не оскорбляю»
– В комментариях под вашим интервью после чемпионата мира люди уже высказывались, что у вас, похоже, очень жесткий подход в работе.
– На самом деле, да, работа тяжелая, но еще я действительно с большим вниманием отношусь к эмоциональному состоянию спортсмена. Если он приходит и говорит: «Ольга Николаевна, я не могу, меня воротит, ну нет» – говорю: «Иди в зал, корпус поделай, раскатайся, растянись, в лес сходи на Круглом погуляй». В нужный момент стараюсь чуть их отпустить, переключить на другую деятельность. Иначе можно просто сломать.
И надо понимать, что даже критика у нас идет с юмором. Даже если я ругаюсь, они улыбаются мне в ответ, я их не унижаю, не оскорбляю, – сказала Ольга Байдалова.
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