Тренер пловцов Байдалова о своем подходе: «Критика у нас идет с юмором. Даже если я ругаюсь, они улыбаются мне в ответ, я их не унижаю, не оскорбляю»

Тренер пловца Мирона Лифинцева рассказала о своем подходе.

– В комментариях под вашим интервью после чемпионата мира люди уже высказывались, что у вас, похоже, очень жесткий подход в работе.

– На самом деле, да, работа тяжелая, но еще я действительно с большим вниманием отношусь к эмоциональному состоянию спортсмена. Если он приходит и говорит: «Ольга Николаевна, я не могу, меня воротит, ну нет» – говорю: «Иди в зал, корпус поделай, раскатайся, растянись, в лес сходи на Круглом погуляй». В нужный момент стараюсь чуть их отпустить, переключить на другую деятельность. Иначе можно просто сломать.

И надо понимать, что даже критика у нас идет с юмором. Даже если я ругаюсь, они улыбаются мне в ответ, я их не унижаю, не оскорбляю, – сказала Ольга Байдалова.

«У нас запрещены слова «устал» и «не могу». Кто и как подготовил Мирона Лифинцева, взявшего 5 золотых на ЧМ