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Лифинцев о пяти победах на ЧМ: «Для меня они особо ничего не значат. Короткая вода не слишком кому-то интересна – это просто приятный бонус к соревнованиям»

Мирон Лифинцев заявил, что не придает особого значения своим победам на ЧМ.

Чемпионат мира на короткой воде завершился 15 декабря в Будапеште. Россиянин Лифинцев выиграл пять золотых медалей.

– Вы устали от давления прессы, которое началось после чемпионата мира?

– Шумихи невероятно много. И я не особо ее хочу, конечно. Но понимаю, что всем нужно дать интервью, чтобы плавание развивалось. Поэтому я просто это делаю.

– А что радикально у вас изменилось в жизни, когда вы завоевали пять золотых медалей?

– Да особенно ничего. Вот только в эти дни очень атакуют СМИ. Мне это непривычно, поэтому какие-то моменты удивляют.

– Овечкин вас хвалил.

– Это кто?

– Ну, Александр Овечкин – капитан «Вашингтона».

– А, в этом смысле? Сам Овечкин обо мне говорил? Ничего себе…

– Он сказал в интервью «Матч ТВ», что видел в новостях, как вы в Будапеште всех побеждали, и что вас русским Фелпсом называют.

– Ни фига себе! Я впечатлен. Честно скажу — даже близко не интересуюсь хоккеем. Но о достижениях Овечкина наслышан. Для меня значимо, что он меня отметил. Это очень достойно.

– А как сами вы относитесь к своим пяти золотым медалям?

– Для меня они особо ничего не значат. Абсолютно. Короткая вода не слишком кому-то интересна. Это просто приятный бонус к соревнованиям. Не скажу, что в Будапеште одержал выдающиеся победы. Все-таки большая чаша приоритетнее. Будем готовиться к летнему сезону, – сказал Лифинцев.

«У нас запрещены слова «устал» и «не могу». Кто и как подготовил Мирона Лифинцева, взявшего 5 золотых на ЧМ

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoМирон Лифинцев
logoАлександр Овечкин
плавание
чемпионат мира на короткой воде
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