Лифинцев о пяти победах на ЧМ: «Для меня они особо ничего не значат. Короткая вода не слишком кому-то интересна – это просто приятный бонус к соревнованиям»
Чемпионат мира на короткой воде завершился 15 декабря в Будапеште. Россиянин Лифинцев выиграл пять золотых медалей.
– Вы устали от давления прессы, которое началось после чемпионата мира?
– Шумихи невероятно много. И я не особо ее хочу, конечно. Но понимаю, что всем нужно дать интервью, чтобы плавание развивалось. Поэтому я просто это делаю.
– А что радикально у вас изменилось в жизни, когда вы завоевали пять золотых медалей?
– Да особенно ничего. Вот только в эти дни очень атакуют СМИ. Мне это непривычно, поэтому какие-то моменты удивляют.
– Овечкин вас хвалил.
– Это кто?
– Ну, Александр Овечкин – капитан «Вашингтона».
– А, в этом смысле? Сам Овечкин обо мне говорил? Ничего себе…
– Он сказал в интервью «Матч ТВ», что видел в новостях, как вы в Будапеште всех побеждали, и что вас русским Фелпсом называют.
– Ни фига себе! Я впечатлен. Честно скажу — даже близко не интересуюсь хоккеем. Но о достижениях Овечкина наслышан. Для меня значимо, что он меня отметил. Это очень достойно.
– А как сами вы относитесь к своим пяти золотым медалям?
– Для меня они особо ничего не значат. Абсолютно. Короткая вода не слишком кому-то интересна. Это просто приятный бонус к соревнованиям. Не скажу, что в Будапеште одержал выдающиеся победы. Все-таки большая чаша приоритетнее. Будем готовиться к летнему сезону, – сказал Лифинцев.
«У нас запрещены слова «устал» и «не могу». Кто и как подготовил Мирона Лифинцева, взявшего 5 золотых на ЧМ
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий