Дмитрий Губерниев: «Сейчас проплывет Чикунова и все остальные, и у тех, кто был против их участия в Олимпиаде, рога вырастут – так им и надо!»

Дмитрий Губерниев отреагировал на допуск российских пловцов на ЧМ.

Чемпионат мира на короткой воде пройдет с 10 по 15 декабря в Будапеште.

«Жду, что они будут максимально бороться за золото. А у тех людей, которые говорили Чикуновой и остальным, что не не надо ехать на Олимпиаду, чтобы у них рога на голове выросли. Потому что так к спортсменам относиться нельзя!

Сейчас проплывет Чикунова и все остальные, и у тех, кто был против их участия, рога вырастут – так им и надо! Спортсмены будут выступать, а те, кто им мешал, пусть рогатые ходят и едят крапиву-лебеду у заборов», – сказал Губерниев «СЭ».

«Не будет флага и гимна, будет нейтральный статус, но еще раз отмечаем то, что видел весь Париж и весь мир во время Паралимпиады, – каждый любитель плавания в любом уголке земного шара будет знать, что это российская команда, что это российские парни и девчонки, которые обладают великим плавательным потенциалом и по‑прежнему продолжают побеждать», – цитирует Губерниева «Матч ТВ» .

Пловцы побоялись ехать нейтралами на Олимпиаду. А спустя 4 месяца собрали команду на ЧМ 🤷‍♂️