Дмитрий Губерниев: «Сейчас проплывет Чикунова и все остальные, и у тех, кто был против их участия в Олимпиаде, рога вырастут – так им и надо!»
Чемпионат мира на короткой воде пройдет с 10 по 15 декабря в Будапеште.
«Жду, что они будут максимально бороться за золото. А у тех людей, которые говорили Чикуновой и остальным, что не не надо ехать на Олимпиаду, чтобы у них рога на голове выросли. Потому что так к спортсменам относиться нельзя!
Сейчас проплывет Чикунова и все остальные, и у тех, кто был против их участия, рога вырастут – так им и надо! Спортсмены будут выступать, а те, кто им мешал, пусть рогатые ходят и едят крапиву-лебеду у заборов», – сказал Губерниев «СЭ».
«Не будет флага и гимна, будет нейтральный статус, но еще раз отмечаем то, что видел весь Париж и весь мир во время Паралимпиады, – каждый любитель плавания в любом уголке земного шара будет знать, что это российская команда, что это российские парни и девчонки, которые обладают великим плавательным потенциалом и по‑прежнему продолжают побеждать», – цитирует Губерниева «Матч ТВ».
Пловцы побоялись ехать нейтралами на Олимпиаду. А спустя 4 месяца собрали команду на ЧМ 🤷♂️
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