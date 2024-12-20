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Ефимова о чемпионате мира: «Устала больше морально. Тяжело выходить на старт на международном уровне, были сильные переживания»

Юлия Ефимова рассказала, что ей было тяжело выступать на международном старте.

– Как вам чемпионат мира на короткой воде?

– Последний раз я участвовала в нем в 2010 году. И вот приехала впервые за 14 лет. Поняла, что правильно делала, когда туда не ездила со своими стартами и поворотами.

Я больше устала морально. Тяжело выходить на старт на международном уровне. Конечно, у меня были очень сильные переживания. Тут не только три года без международных стартов. Здесь еще мои два года без тренировок.

Кто-то смотрел на меня круглыми глазами: «О, ты вернулась?!» И ждут от меня выдающихся результатов. А кто-то говорит: «Что вообще поехала? Она уже старая!». И со всех сторон какое-то давление. И хочется всем сказать: «Я просто плаваю. Ни плохо, ни хорошо. Но что-то выплываю».

– Как вы реагировали на реплики типа: «Зачем Ефимова вообще плавает? Лучше бы дала дорогу молодым»?

– Слушайте, перед Будапештом я бесспорно отобралась на 100 и 200 м брассом. А в данной ситуации, как понимаю, в сборной не хотели везти спортсмена, чтобы девочка стартовала только на полтиннике. Потому что был лимит на наших участников, ограниченное количество мест. Им легче взять одного человека, который плывет 10 дистанций, чем десять спортсменов, кто плывет по одному старту.

Вначале меня даже не хотели ставить на 50 м. Но поскольку я уже приехала в Будапешт, то спросила: «Если меня можно поставить на эту дистанцию, и есть места, то было бы здорово». Из сборной посовещались с организаторами, и меня поставили. Вот и все. Ничье место я не занимала, – сказала шестикратная чемпионка мира. 

Лучшая сборная России-2024: наши пловцы вернулись – и сразу 6 золотых на ЧМ!

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России жен
плавание
logoЮлия Ефимова
чемпионат мира на короткой воде
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