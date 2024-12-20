Юлия Ефимова: «Кинг отреагировала на меня нормально, а вот Мейлутите была не рада. У нее была такая реакция, словно привидение увидела»
ЧМ по плаванию на короткой воде прошел с 10 по 15 декабря в Будапеште. Российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе и не могли общаться с прессой.
– Тяжело было на чемпионате мира не давать интервью?
– Наоборот, это было в кайф! Если честно, надо эту традицию сохранить. Это так много сил экономит! Так ты идешь, со всеми общаешься, останавливаешься.
А в Будапеште проходишь быстро и через минуту уже в раздевалке. Быстро переодеваешься и идешь закупываться. Встряхиваешься, массаж, восстановительные процедуры. Эмоции не тратишь. Я очень радовалась этому. Нам это только в плюс пошло.
– Как на вас отреагировали соперницы и особенно Лилли Кинг?
– Она нормально, а вот Рута Мейлутите как-то не очень была рада. Мы поздоровались. Но у нее была такая реакция, словно она привидение увидела!
– Очень удивилась?
– И не скажу, что она была счастлива. Даже Лилли была более позитивно настроена. Вообще многие пловцы подходили и говорили — они очень рады, что мы вернулись, и что мы снова будем с ними выступать, – сказала шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова.
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