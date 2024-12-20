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Ефимова о ЧМ: «Совершенно другие впечатления и уровень. Я думаю, на длинной воде будет быстрее, веселее и интереснее»

Юлия Ефимова после ЧМ заявила, что скучала по международным соревнованиям.

15 декабря завершился чемпионат мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. Россияне выступали в нейтральном статусе.

«Я очень скучала по международным соревнованиям. Мне очень понравилось. Это совершенно другие впечатления и уровень. Даже по времени – удавалось быть быстрее, чем на чемпионате России, наверное, из-за этой атмосферы.

Можно ли кого-то еще выделить? Как обычно, американцы были на высшем уровне. Уолш, которая перебила всевозможные рекорды мира. Феноменально, конечно. Очень много интересных спортсменов.

Это короткая вода. Теперь интересно посмотреть, что будет на длинной. Я думаю, на длинной будет быстрее, веселее и интереснее. Это же длинная вода. Я думаю, очень многие сильные спортсмены тоже вернутся в строй. Сейчас некоторые отдыхали. Будет интереснее смотреть», – сказала трехкратный олимпийский призер Ефимова.

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа пройдет чемпионат мира по водным видам спорта.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Советский спорт»
чемпионат России
плавание
logoсборная России жен
logoЮлия Ефимова
logoсборная США жен
чемпионат мира на короткой воде
logoГретхен Уолш
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