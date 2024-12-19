«Будет разрыв шаблонов. Каждый финал на Кубке Сальникова будет фееричный, его можно сравнивать с ЧМ». Панкратов о турнире в Петербурге

Денис Панкратов сравнил Кубок Сальникова с чемпионатом мира по плаванию.

Кубок Сальникова пройдет в Санкт‑Петербурге с 19 по 21 декабря. На прошлой неделе российские спортсмены завоевали шесть золотых медалей ЧМ на короткой воде в Будапеште.

«Обычно наш выездной состав – это 30-40 человек, а в Будапешт поехало 20.

Вот 20 человек, которые, в принципе, были равные, смотрели на этот чемпионат мира со слезами на глазах дома. Сейчас приезжают все чемпионы. Это самый сладостный кусок, когда можно при своих же трибунах показать результат выше чемпионов мира.

Нет сомнений, что там будут результаты выше чем на ЧМ, особенно в женских дисциплинах, где много достойных девушек юношеского возраста, которые должны были усилить нашу команду, в том числе эстафетную. Будет разрыв шаблонов. Каждый финал на Кубке Сальникова будет фееричный, его можно будет сравнивать с чемпионатом мира. Будем очень удивлены результатам», – сказал двукратный олимпийский чемпион Панкратов .

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