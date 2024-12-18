Пловец Корнев об участии в ЧМ: «Было достаточно напряженно, но атмосферно. Классный опыт и серьезный шаг вперед для самосовершенствования»
15 декабря в столице Венгрии завершился ЧМ на короткой воде, где россияне выступали в нейтральном статусе. Корнев вместе с Мироном Лифинцевым, Кириллом Пригодой и Андреем Минаковым выиграл комбинированную эстафету 4×100 метров с мировым рекордом.
«Было классно, атмосферно. Лично для меня лично это первый опыт, [раньше] не было возможности поехать на международные старты. Сразу попал к взрослым ребятам, к серьезным соперникам. Было достаточно напряженно, но атмосферно. Был классный опыт и серьезный шаг вперед для самосовершенствования.
В эстафете я видел и контролировал американца, но в этом заплыве он оказался чуть быстрее, чем я. Но удалось удержать преимущество. Спасибо ребятам, которые плыли до меня, и совместными усилиями нам удалось покорить это достижение», – сказал Корнев.
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