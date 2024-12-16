Егор Корнев: «За что могу себя похвалить? Ни за что. Но чемпионат мира – это опыт, невероятная мотивация, чтобы работать больше и побеждать»

Пловец Егор Корнев заявил, что не может похвалить себя за выступление на ЧМ.

– Завершить чемпионат рекордом мира в эстафете – это, наверное, очень хорошая точка в выступлении на соревнованиях.

– Для большинства, наверное, так оно и есть, но от себя могу сказать, что мне остается работать более усердно, чтобы на личных дистанциях я не проигрывал совсем немного и мог в следующий раз победить достойно.

– Для дебютанта взрослого чемпионата мира финалы в кроле – это круто. Или вы настолько самокритичны?

– Настолько самокритичен. Я максималист, и каждый раз меня все не устраивает. Все решает только победа.

– Рекорд мира на 50 м в кроле – это мотивация?

– Огромная. Пусть это и не моя профильная дистанция, но это действительно подталкивает и заставляет работать все лучше и лучше.

– Атмосфера, ритм взрослого чемпионата мира вас не удивила, не сбила с толку на первых предварительных?

– Удивлялся только в первый день, потом это уже стало привычным. Принял и пошел работать. Ребята из других стран, с ними соревнуешься. Молча собранно выходил и пытался сделать максимум в конкретный день.

– За что себя корите на этом чемпионате мира и за что можете себя похвалить?

– Корю себя за то, что меня отделил миг от победы – все зашли в касание и в итоге я был там последним. На тот момент казалось, что сделал максимум, но стал пятым, пусть и с совсем маленьким отрывом от первого места. Была равная борьба, в которой я проиграл. В следующий раз постараюсь плыть так, чтобы у ребят не было шансов.

– За что можете похвалить себя?

– Ни за что.

– А за то, что выдержали такую нагрузку на первом чемпионате мира?

– Я жду от себя большего и стараюсь выдать все по максимуму. Это спорт, все достается только победителю – второе, третье, пятое место, это неважно. Но чемпионат мира – это опыт, большой толчок, невероятная мотивация, чтобы работать больше и побеждать, – сказал Корнев.