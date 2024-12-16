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Ефимова о чемпионате мира: «В основном все были рады видеть нас и искренне говорили, что ждали нас, наконец мы тут»

Юлия Ефимова заявила, что российских пловцов были рады видеть на чемпионате мира.

15 декабря завершился ЧМ по плаванию на короткой воде в Будапеште, где россияне выступили в нейтральном статусе. Ефимова осталась вне финалов на личных дистанциях.

— Классные эмоции — наконец‑то ощутить, побывать в этой атмосфере. Было все классно, ярко, весело. Команда супер, так порадовала результатами. Мне очень понравилось.

— Ощущалась пауза в международных соревнованиях?

— Да, очень тяжело было эмоционально. Выходишь и теряешься немного, потому что большой бассейн, много людей. Мне лично не хватало какой‑то уверенности, потому что была большая пауза.

Организация в Будапеште на высшем уровне, как всегда. Я обожаю этот бассейн, один из самых быстрых. Все нас знают, все помнят. Организация была просто шикарная.

В основном все были рады видеть нас и искренне говорили, что ждали нас, наконец мы тут. Кто любит спорт, кто любит соревноваться, они любят соревноваться с лучшими, а у нас команда одна из самых лучших, — сказала Ефимова. 

Наши пловцы вернулись не зря: 13 призеров, 5-кратный чемпион и рекорд мира в финале ЧМ

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoМатч ТВ
logoЮлия Ефимова
плавание
logoсборная России жен
чемпионат мира на короткой воде
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