Ефимова о чемпионате мира: «В основном все были рады видеть нас и искренне говорили, что ждали нас, наконец мы тут»
15 декабря завершился ЧМ по плаванию на короткой воде в Будапеште, где россияне выступили в нейтральном статусе. Ефимова осталась вне финалов на личных дистанциях.
— Классные эмоции — наконец‑то ощутить, побывать в этой атмосфере. Было все классно, ярко, весело. Команда супер, так порадовала результатами. Мне очень понравилось.
— Ощущалась пауза в международных соревнованиях?
— Да, очень тяжело было эмоционально. Выходишь и теряешься немного, потому что большой бассейн, много людей. Мне лично не хватало какой‑то уверенности, потому что была большая пауза.
Организация в Будапеште на высшем уровне, как всегда. Я обожаю этот бассейн, один из самых быстрых. Все нас знают, все помнят. Организация была просто шикарная.
В основном все были рады видеть нас и искренне говорили, что ждали нас, наконец мы тут. Кто любит спорт, кто любит соревноваться, они любят соревноваться с лучшими, а у нас команда одна из самых лучших, — сказала Ефимова.
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