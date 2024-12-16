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Ефимова о ЧМ: «По эмоциям на личных дистанциях печалька. С другой стороны, я рада – есть улучшение по результатам, нахожусь на правильном пути»

Юлия Ефимова заявила, что расстроена своими результатами в личных видах на ЧМ.

15 декабря завершился чемпионат мира по плаванию на короткой воде в Будапеште, где россияне выступили в нейтральном статусе. Ефимова осталась вне финалов на личных дистанциях.

– По эмоциям на личных дистанциях печалька, с другой стороны, я рада, что для меня все равно хорошо закончился чемпионат, потому что есть улучшение по результатам на дистанциях, нахожусь на правильном пути, нужно больше соревнований, необходимо разгоняться.

Но при этом все равно как будто бы то ли я была готова на более высокий результат, то ли хотелось проплыть быстрее, поэтому немножко расстроена результатами.

– Видела, что ты болела на трибунах за ребят. Это прям ностальгия!

– Мне не хватало этих эмоций на трибунах. С одной стороны, печально, что я не плыла в финалах, но мне очень понравилось болеть. Разрешили болеть за своих, я побежала в магазин, за всякими штучками‑дрючками, чтобы погромче это делать, болела за ребят как могла, это очень сильно мотивирует.

Ребята молодые, добрые. Они лучше, добрее, умнее, заводят, очень все классно. Была рада поближе всех узнать. Пускай и не все у меня получилось, но уверена – в Сингапуре будет лучше, – сказала Ефимова.

В Сингапуре с 11 июля по 3 августа пройдет чемпионат мира по водным видам спорта.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
чемпионат мира на короткой воде
logoсборная России жен
плавание
logoЮлия Ефимова
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
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