Покровская о российских пловцах на ЧМ: «Настоящие герои! Это такой стимул работать и выигрывать»
Татьяна Покровская назвала героями российских пловцов, выступавших на ЧМ.
15 декабря в Будапеште завершился чемпионат мира на короткой воде. Россияне, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали шесть золотых медалей.
«Вот так вот! Мы гордимся ими! Гордимся! Они такой праздник доставили. Надо же. Они стали героями. Настоящие герои! Гордость! Красивая победа вчера была и красивое завершение чемпионата мира», – сказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию.
Она ответила на вопрос о подготовке российской команды к международным стартам.
«Готовимся, да еще как. Вот сейчас сижу на тренировке и нервничаю. Конечно, готовимся. Тем более пловцы подбодрили. Это такой стимул работать и выигрывать! У нас еще все нервы впереди», – добавила Покровская.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
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