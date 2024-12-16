Покровская о российских пловцах на ЧМ: «Настоящие герои! Это такой стимул работать и выигрывать»

Татьяна Покровская назвала героями российских пловцов, выступавших на ЧМ.

15 декабря в Будапеште завершился чемпионат мира на короткой воде. Россияне, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали шесть золотых медалей.

«Вот так вот! Мы гордимся ими! Гордимся! Они такой праздник доставили. Надо же. Они стали героями. Настоящие герои! Гордость! Красивая победа вчера была и красивое завершение чемпионата мира», – сказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию.

Она ответила на вопрос о подготовке российской команды к международным стартам.

«Готовимся, да еще как. Вот сейчас сижу на тренировке и нервничаю. Конечно, готовимся. Тем более пловцы подбодрили. Это такой стимул работать и выигрывать! У нас еще все нервы впереди», – добавила Покровская .