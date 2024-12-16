Светлана Журова: «Выступление наших пловцов на чемпионате мира стало разочарованием для западных пропагандистов»
Журова заявила, что победы наших пловцов разочаровали западных пропагандистов.
15 декабря в Будапеште завершился чемпионат мира на короткой воде. Россияне, принимавшие участие в нейтральном статусе, завоевали шесть золотых медалей.
«Выступление наших пловцов стало разочарованием для западных пропагандистов. Там не ожидали, что у нас будет результат, что не будет скандалов. Всячески пытались стереть наши победы, не публиковали результаты. Но в итоге справедливость восторжествовала.
Это мягкая сила, благодаря которой мы будем продолжать показывать, что без российских спортсменов мировые соревнования существовать не могут», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.
Наши пловцы вернулись не зря: 13 призеров, 5-кратный чемпион и рекорд мира в финале ЧМ
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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