Арина Суркова: «Надеюсь, у нас и дальше будут международные старты, мы будем на них попадать и завоевывать медали»
На чемпионате мира на короткой воде в Будапеште Арина Суркова взяла два золота в эстафетах.
– Арина, как самочувствие? Вы после болезни выступали?
– Я болела немного перед отбором, но к чемпионату мира восстановилась. К нему уже поддерживали форму, в целом это зашло.
– Вы были самой опытной кролисткой в команде. Психологически справились с этим?
– На самом деле это не особо сказывалось, Даша Клепикова показывала хорошие секунды, мы были все на одном уровне. Очень хорошо, что у нас в стране подрастает женский кроль и мы все выходим на быстрые результаты.
– Главные эмоции связаны с эстафетой?
– Золото в эстафете – это было очень приятно, здорово. Классно испытать снова эти эмоции. Надеюсь, что у нас и дальше будут международные старты, мы будем на них попадать и завоевывать медали, – сказала Суркова.
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