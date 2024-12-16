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Арина Суркова: «Надеюсь, у нас и дальше будут международные старты, мы будем на них попадать и завоевывать медали»

Суркова надеется, что у российских пловцов и дальше будут международные старты.

На чемпионате мира на короткой воде в Будапеште Арина Суркова взяла два золота в эстафетах.

– Арина, как самочувствие? Вы после болезни выступали?

– Я болела немного перед отбором, но к чемпионату мира восстановилась. К нему уже поддерживали форму, в целом это зашло.

– Вы были самой опытной кролисткой в команде. Психологически справились с этим?

– На самом деле это не особо сказывалось, Даша Клепикова показывала хорошие секунды, мы были все на одном уровне. Очень хорошо, что у нас в стране подрастает женский кроль и мы все выходим на быстрые результаты.

– Главные эмоции связаны с эстафетой?

– Золото в эстафете – это было очень приятно, здорово. Классно испытать снова эти эмоции. Надеюсь, что у нас и дальше будут международные старты, мы будем на них попадать и завоевывать медали, – сказала Суркова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России жен
Арина Суркова
чемпионат мира на короткой воде
плавание
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