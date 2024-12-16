Чикунова о чемпионате мира: «Страдания, неудачи при подготовке – в итоге все это того стоило. Уезжаю с медалью, которая ощущается как золото»

Евгения Чикунова заявила, что поездка на чемпионат мира оправдала себя.

15 декабря в Будапеште завершился ЧМ по плаванию на короткой воде, россияне выступали на турнире в нейтральном статусе. Чикунова стала серебряным призером на дистанции 200 метров брассом.

– Женя, как вы? Вы поехали на чемпионат мира на фоне болезни.

– Атмосфера сделала свое дело. Несмотря на усталость, чувствую себя замечательно. Настолько сильно забыла об ощущениях на международной арене… Это придало мне сил, чтобы доплыть 200 м и сделать это очень хорошо и уверенно. Очень рада завершению соревнований. Я сделала максимум, плюс‑минус у меня все получилось.

– Вы не пожалели, что решили ехать на турнир, хотя форма была далека от оптимальной?

– Сначала были сомнения, участвовать ли в отборе, ведь я начала нормально восстанавливаться за девять дней до него. В итоге все это того стоило: страдания, какие‑то неудачи при подготовке. Уезжаю с медалью, которая ощущается как золото. После болезни выплыть на 2 минуты 15 секунд – недели две назад даже не мечтала о таком, – сказала Чикунова.

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«Не вижу себя нейтральным спортсменом», – говорила Чикунова весь год. А теперь видит