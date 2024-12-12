Денис Панкратов о реакции European Aquatics на золото Лифинцева: «Это их проблемы, они по-прежнему артачатся»

Денис Панкратов не понимает реакцию European Aquatics на победу россиянина Мирона Лифинцева.

Накануне Лифинцев выиграл золото чемпионата мира по плаванию на короткой воде на дистанции 100 м на спине. Европейская лига плавания (European Aquatics) в соцсетях опубликовала результаты только серебряного и бронзового призеров, а потом удалила этот пост.

«Это их проблемы. На примере World Aquatics видим, что остались определенные правила по допуску, но в итоге они только выиграли из‑за выступления российских спортсменов на чемпионате мира в Будапеште. А европейская федерация по‑прежнему артачится.

Мы свою работу делаем, а они должны понимать, какая бы ситуация ни была в политике, это закончится, и тогда нужно будет возвращаться к нормальным отношениям», – сказал двукратный олимпийский чемпион по плаванию.

European Aquatics удалила публикацию о призерах ЧМ по плаванию, в которой не упомянула Лифинцева

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